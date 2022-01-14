Украинские военные могут начать тренировать в соседних странах НАТО

Военные учения недалеко от Киева, декабрь 2021 года / Getty Images

В Белом доме рассматривают возможность организации учений украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО.

В частности, речь идет о Польше, Румынии и Словакии. Об этом пишет The New York Times.

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"В администрации Джо Байдена заявили, что планы оказания помощи украинцам могут включать организацию учений в близлежащих странах, входящие в восточный фланг НАТО – Польше, Румынии и Словакии. Помимо материально-технической поддержки и оружия США, союзники по НАТО могут также предоставить украинским войскам медицинское оборудование, а также убежище при вторжении российских войск в Украину", - говорится в материале.

По словам американских чиновников, в случае агрессии США почти наверняка будут поставлять оружие вооруженным силам Украины.

У Администрации Байдена есть данные от американской разведки, указывающие, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.