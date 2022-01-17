В Украине состоятся военные учения по стандартам НАТО

Во Львовской области пройдут военные учения НАТО. Фото: Укринформ

В Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса.

Маневры пройдут во Львовской области, сообщает Госпогранслужба.

Целью учений является получение украинскими военными лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и совместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса.

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"В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров по вооруженным силам стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS", - сообщили в ГПСУ.

В Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, речь идет о Польше, Румынии и Словакии.