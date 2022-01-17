В Украине состоятся военные учения по стандартам НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ": нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ": нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 108
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 792
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
14 Просмотров: 2232
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 585
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3195
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2331
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2430
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1818
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1836
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 12123
Фото
Все фото
24
35
3
14
24
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии &quot;Галичина&quot;
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
&quot;Бить врага, пока не будет конать на собственной земле&quot; - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Каратист Горюна побился коллегой-депутатом
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Что погибло – Воскреснет. На благотворительном вечере во Львовской опере собирают средства на Музей Голодомора: трансляция
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4428
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 144
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 05:52

В Украине состоятся военные учения по стандартам НАТО

  Комментировать
В Украине состоятся военные учения по стандартам НАТО
Во Львовской области пройдут военные учения НАТО. Фото: Укринформ

В Украине стартуют военные учения по стандартам НАТО при участии тренеров из стран Альянса.

Маневры пройдут во Львовской области, сообщает Госпогранслужба.

Целью учений является получение украинскими военными лучшего уровня взаимодействия между составляющими сектора безопасности Украины и совместимости с воинскими подразделениями стран Североатлантического альянса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США поддержат украинских партизан, если Россия нападет - СМИ

"В этом году бойцов будут обучать украинские инструкторы с помощью наблюдателей-тренеров по вооруженным силам стран НАТО. Подготовка будет проводиться с использованием имитационной системы моделирования боевых действий типа JCATS", - сообщили в ГПСУ.

В Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, речь идет о Польше, Румынии и Словакии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине состоятся военные учения по стандартам НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 28081
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 20575
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 19152
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 18621
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 12564
Львов
"Ученики над ними насмехаются": в школах детей-льготников отсаживают от одноклассников и кормят иначе
"Ученики над ними насмехаются": в школах детей-льготников отсаживают от одноклассников и кормят иначе Просмотров: 396
Спецслужбы провели операцию против колядников
Спецслужбы провели операцию против колядников
 Просмотров: 873
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
 Просмотров: 5229
Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь
Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь Просмотров: 2700
Во Львове умер актер Евгений Федорченко
Во Львове умер актер Евгений Федорченко Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
14
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
9
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
Голосов: 386
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть