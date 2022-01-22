Если Россия нападет, газ в Украине закончится через неделю - Reuters

При вторжении России, запасов газа Украине хватит на неделю. Фото: ua.news

В случае вторжения России Украина сможет снабжать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели.

Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Термины зависят от погодных и других условий.

Если произойдет прекращение транзита газа, в Украины не будет достаточных объемов в подземных хранилищах для поддержания давления в трубопроводах и поставки голубого топлива потребителям. Отключение подачи газа промышленным предприятиям, считают источники, позволит продлить срок службы газотранспортной системы на несколько дней.

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Теоретически Украина может импортировать до 40 млн. кубометров газа из Европы. Однако такой вариант мало вероятен из-за отсутствия у европейских стран достаточных запасов и отсутствия средств на его закупку.

Замена газа другими видами энергии, например электричеством, возможна частично, поскольку Украина использует газ для производства электричества и не имеет достаточных запасов угля для своих электростанций.

США проинформировали Украину о том, что вероятно начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе. Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и их семей.