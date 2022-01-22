Если Россия нападет, газ в Украине закончится через неделю - Reuters

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 909
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 558
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1224
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 4824
Казацкие подземелья, удивительное сало и легендарная святыня – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Казацкие подземелья, удивительное сало и легендарная святыня – как живет гетманская столица, куда едут из США и Израиля
Просмотров: 1926
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
"Государство расписывается в неспособности наказать нарушителей налогового законодательства" - эксперт об ограничениях для ФЛП
Просмотров: 540
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
"Вышли до 500 тысяч человек. Миллионы нас поддерживали": как учредили День Соборности
Просмотров: 252
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 13860
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 1044
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
20
6
12
5
5
&quot;Помни, я погиб за Украину!&quot;: в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
"Помни, я погиб за Украину!": в Киеве прошло шествие в память за павшими на Майдане - фото, видео
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
В Киеве через Днепр образовали живую цепь ко Дню соборности
Украинские воины тренировались, как давать врагу &quot;по зубам&quot; на побережье
Украинские воины тренировались, как давать врагу "по зубам" на побережье
Украинские военные подогнали &quot;Грады&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские военные подогнали "Грады" к админгранице с оккупированным Крымом
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда
Видео
Все видео
Заканчивается регистрация участников пробного ВНО
Заканчивается регистрация участников пробного ВНО
Активизация гибридной войны: в МВД объяснили мотивы псевдоминеров
Активизация гибридной войны: в МВД объяснили мотивы псевдоминеров
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 531
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5004
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1989
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5067
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 279
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
суббота, 22 января 2022 17:50

Если Россия нападет, газ в Украине закончится через неделю - Reuters

  Комментировать
Если Россия нападет, газ в Украине закончится через неделю - Reuters
При вторжении России, запасов газа Украине хватит на неделю. Фото: ua.news

В случае вторжения России Украина сможет снабжать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели.

Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Термины зависят от погодных и других условий.

Если произойдет прекращение транзита газа, в Украины не будет достаточных объемов в подземных хранилищах для поддержания давления в трубопроводах и поставки голубого топлива потребителям. Отключение подачи газа промышленным предприятиям, считают источники, позволит продлить срок службы газотранспортной системы на несколько дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Китая мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады - Bloomberg

Теоретически Украина может импортировать до 40 млн. кубометров газа из Европы. Однако такой вариант мало вероятен из-за отсутствия у европейских стран достаточных запасов и отсутствия средств на его закупку.

Замена газа другими видами энергии, например электричеством, возможна частично, поскольку Украина использует газ для производства электричества и не имеет достаточных запасов угля для своих электростанций.

США проинформировали Украину о том, что вероятно начнут эвакуацию семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе. Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и их семей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Если Россия нападет, газ в Украине закончится через неделю - Reuters». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Кровавый день: сегодня убили первых Героев Небесной Сотни

Самое читаемое
&quot;Зеленский сошел с ума?&quot; – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко 15 Просмотров: 18343
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 13860
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о &quot;своих принципах&quot;
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
 Просмотров: 8730
Обнажали грудь и устраивали эротическое позирование в белье - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Обнажали грудь и устраивали эротическое позирование в белье - что показывали в этот "нюдсочетверг"
12
 Просмотров: 8145
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины Просмотров: 7344
Общество
В Днепре горит главный офис АТБ
В Днепре горит главный офис АТБ Просмотров: 828
Заканчивается регистрация участников пробного ВНО
Заканчивается регистрация участников пробного ВНО
 Просмотров: 45
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 2 Просмотров: 1962
Что украинцы смогут купить в аптеках на 1000 грн за вакцинацию
Что украинцы смогут купить в аптеках на 1000 грн за вакцинацию Просмотров: 1485
В Украине расширили оранжевую зону карантина: какие регионы в нее попали
В Украине расширили оранжевую зону карантина: какие регионы в нее попали Просмотров: 612
Больше всего комментируют
15
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
2
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
Голосов: 58266
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть