"Остановите Путина сейчас!": украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ

В Соединенных Штатах Америки под посольством России состоялась акция протеста под лозунгом "Остановите Путина сейчас! Скажите "нет!" русской войне в Украине".

На нее вышли около 50 украинских активистов и общественных деятелей, пишет "Укринформ".

Фото: Ярослав Довгопол, "Укринформ"

Активисты с американскими и украинскими флагами выстроились на месте, которое с 2018 года называется Boris Nemtsov Plaza. Это символическое имя для проведения акций против путинского режима.

Люди призвали не допустить новой войны в Европе и увести российское военное нашествие от границ Украины. Проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в поддержку протестующих.

На протест к российскому диппредставительству вышли не только члены общественных организаций, но и небезразличные люди, которые также готовы активно приобщиться к противодействию агрессии РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса

"Я не являюсь членом какой-то крупной организации, я просто гражданин США, который имеет украинские корни, и которому не безразлично", - рассказал соорганизатор акции Ярослав Гетьман.

По его словам, почти месяц назад он решил собрать патриотов в соцсети, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Только в Вашингтоне идею поддержали десятки человек. С тех пор уже состоялось два протеста, нынешняя акция - третья за последнее время.

"Мы уже третью неделю подряд стоим вместе, чтобы показать свою позицию против действий России, что Украина не одинока на фоне этой агрессии Путина (президента РФ Владимира Путина. - Gazeta.ua). Что мы как народ - сильны, и что вместе отстаиваем демократию, право людей выбирать, как они будут жить, и кто ими будет руководить", – объяснил Гетьман.

19 января в Украину прилетал государственный секретарь США Энтони Блинкен, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Скопление российских солдат у границ Украины американский чиновник назвал "беспрецедентной угрозой". 21 января в Женеве завершились переговоры Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Они продолжались 1,5 ч - меньше, чем планировали. Стороны снова ни о чем не договорились.