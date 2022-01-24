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понедельник, 24 января 2022 11:09

Ожидают объяснений: ЕС отреагировал на срочную эвакуацию дипломатов США из Украины

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Ожидают объяснений: ЕС отреагировал на срочную эвакуацию дипломатов США из Украины
В Европейском Союзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Фото: pixabay.com

Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас ведутся переговоры с Россией.

Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщили на сайте ЕС.

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24 января ЕС заслушает госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена по поводу ситуации вокруг Украины. Боррель подчеркнул, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей дипломатов, а потому ожидает пояснений от США по поводу их решения.

"Мы не собираемся делать то же, что и США (эвакуировать дипломатов. - Gazeta.ua), поскольку не видим для этого конкретных причин", - сказал Боррель.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает.

В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением".

24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.

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