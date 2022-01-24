Великобритания начала эвакуацию дипломатов из Украины

Британия эвакуирует сотрудников посольства в Киеве. Фото: pixabay.com

Великобритания вслед за США приступила к эвакуации части дипломатов из Украины.

Об этом сообщило посольство Британии в Украине в Twitter 24 января.

"Часть сотрудников и иждивенцев посольства отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.

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Киев покинут около половины сотрудников посольства. Решение было принято на фоне предупреждений о возможном вторжении России в Украину, пишет BBC.

Отмечается, что конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство в Киеве работу не останавливает. Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснения США, почему они приняли такое решение.