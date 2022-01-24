В Британии опасаются остановки поставок газа из-за санкций против России

Шантаж поставками газа может произойти из-за санкций в отношении России в британском правительстве. Фото: Pexels

Правительство Великобритании считает, что руководство России может шантажировать страны Европы сокращением поставок газа.

Об этом сообщает The Times.

В Великобритании опасаются, что это может произойти в случае начала агрессии против Украины и введения санкций против России.

Собеседник издания в правительстве рассказал о проведении встречи министров, где обсуждалось, как на Великобританию повлияет дефицит газа в Европе. Там ожидается, что в таком случае страна может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на газ останутся высокими: назвали причину

"Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки", - говорится в сообщении.

В случае вторжения России Украина сможет снабжать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели. Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов. Термины зависят от погодных и других условий.