В случае активных боевых действий канцлер Германии поддержал принудительную остановку "Северного потока-2"

Германия может остановить "Северный поток-2". Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна может рассмотреть возможность остановки ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2", если российские войска вторгнутся в Украину.

"Ясно понятно, что придется заплатить высокую цену, и что все нужно обсудить, если произойдет военное вторжение в Украину", - заявил Шольц во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политик отметил важность обеспечения продления транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

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Шольц также отметил, что его правительство "поддерживает все аспекты" соглашения, которого его предшественница Ангела Меркель достигла с президентом США Джо Байденом в прошлом году, по которому Германия пообещала принять меры на национальном уровне и настаивать на санкциях ЕС, если Россия будет "использовать энергию как оружие". или совершать дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Американские сенаторы не поддержали законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток - 2". Для утверждения закона требовались голоса 60 сенаторов из ста, однако набрать их не удалось.