Германия прекратила сертификацию "Северного потока-2"

Если эскалация со стороны РФ будет продолжаться, против нее применят ограничения. Фото: Reuters

Сертификацию "Северного потока-2" прекратили, поскольку газопровод пока не полностью соответствует праву ЕС.

Об этом заявила в понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Она также напомнила, что в случае вторжения РФ в Украину Евросоюз введет меры против газопровода.

"Процесс сертификации газопровода пока остановлен. Мы, учитывая этот проект, имеем геополитические нюансы. Мы поддерживаем позицию Вашингтона, поэтому если эскалация со стороны РФ будет продолжаться, то будем применять соответствующие меры", - сказала Бербок.

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Американские сенаторы не поддержали законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток-2". Ранее глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейской народной партии" Манфред Вебер заявил, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". "Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу.