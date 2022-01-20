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четверг, 20 января 2022 22:34

Украина будет помогать Европе в сертификации "Северного потока-2"

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Украина будет помогать Европе в сертификации &quot;Северного потока-2&quot;
Украина будет сертифицировать "Северный поток-2". Фото: Reuters

Евросоюз пригласит Украину для участия в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Принято решение, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня. Я очень благодарю наших партнеров, это важно", — рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам встречи с еврокомиссаршей по энергетике Кадри Симсон.

В Брюсселе обсудил с европейскими партнерами дефицит газа в Европе и высокие цены на него, опасную монополию "Газпрома" и действия РФ на газовом рынке.

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По словам Галущенко, в ЕС поддерживают стремление Украины синхронизироваться с европейской энергетической сетью и отсоединиться от российских и белорусских энергосетей.

"Состоялась очень хорошая встреча с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Мы обсудили сотрудничество в сфере энергобезопасности и поддержку, которую ЕС может оказать Украине в ближайшие месяцы", — заявила Симсон.

США будет способствовать блокированию "Северного потока-2" в случае открытого вторжения России в Украину. Вашингтон намерен обратиться в Берлин для остановки трубопровода.

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