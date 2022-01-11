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вторник, 11 января 2022 16:50

Вступление Украины в НАТО: конгрессмены США предложили суперход

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Вступление Украины в НАТО: конгрессмены США предложили суперход
Объявить Украину страной "НАТО-плюс" предлагают конгрессмены-республиканцы США. Фото: ua.depositphotos.com

Объявить Украину страной НАТО-плюс предлагает группа конгрессменов от Республиканской партии США и уже готовит соответствующий законопроект.

Это позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине и инициирует проверку целесообразности объявления РФ государством-спонсором терроризма, сообщает "Голос Америки".

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Президент РФ Владимир Путин должен принять во внимание, что Конгресс не потерпит возобновление сферы влияния России. И не допустит отказа от Украины и других союзников и партнеров из НАТО в Центральной и Восточной Европе", – сказал главный инициатор законопроекта Майкл Маккол.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

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Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российского военного могущества у ее границ.

Он также предусматривает привлечение Путина к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", чтобы его так и не ввели в эксплуатацию.

Законопроект также определяет Украину как страну НАТО-плюс, чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов продажи некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Документ исключает предложение РФ о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия страной-спонсором терроризма.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предполагает более широкий обмен информацией.

В сентябре 2020 года в Украине состоялись совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В 2021-м украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО.

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Дата
11
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