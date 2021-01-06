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среда, 06 января 2021 13:11

Украина сделала очередной шаг к НАТО

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Украина сделала очередной шаг к НАТО
Евроатлантический курс Украины закреплен в Конституции. Фото: @MinistryofDefence.UA

Украинские военные звания переведены на коды военных рангов НАТО. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

Приказом министра внедряется перечень кодов военных рангов по стандарту НАТО STANAG 2116.

"Это еще 1 шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов Альянса.

Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.

Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы. Предусматривает создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечении", - заявил Таран.

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Стратегический курс Украины на приобретение членства в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции.

В прошлом году в сентябре в Украине проходили совместные военные учения с НАТО. В них принимали участие около 4 тыс. военных из 10 стран.

В июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО.

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