Украина сделала очередной шаг к НАТО

Евроатлантический курс Украины закреплен в Конституции. Фото: @MinistryofDefence.UA

Украинские военные звания переведены на коды военных рангов НАТО. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

Приказом министра внедряется перечень кодов военных рангов по стандарту НАТО STANAG 2116.

"Это еще 1 шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов Альянса.

Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.

Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы. Предусматривает создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечении", - заявил Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина должна быть в ЕС и НАТО, Россия - агрессор: результаты опроса

Стратегический курс Украины на приобретение членства в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции.

В прошлом году в сентябре в Украине проходили совместные военные учения с НАТО. В них принимали участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО.