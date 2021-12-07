"Северный поток-2" будет остановлен в случае агрессии РФ против Украины - Нуланд

США будет способствовать блокированию "Северного потока-2" в случае открытого вторжения России в Украину.
Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете сената США по иностранным делам. сообщает Интерфакс.
"Если президент Путин вторгнется в Украину, то мы будем ожидать, что газопровод будет остановлен", - сказала она.
Нуланд не уточнила, как это должно быть сделано. Ведь санкций против него в проекте оборонного бюджета на 2022 год финансовый год нет.
Однако в СМИ появилась информация, что Вашингтон намерен обратиться к Берлину для остановки трубопровода. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на санкционные планы Белого дома.
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Ранее глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейской народной партии" Манфред Вебер заявил, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток -2".
Строительство "Северный поток – 2", который проходит по дну Балтийского моря, завершено. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу.
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