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среда, 08 декабря 2021 00:25

"Северный поток-2" будет остановлен в случае агрессии РФ против Украины - Нуланд

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&quot;Северный поток-2&quot; будет остановлен в случае агрессии РФ против Украины - Нуланд
"Северный поток-2" угрожают блокировать. Фото: Фото: nord-stream2.com

США будет способствовать блокированию "Северного потока-2" в случае открытого вторжения России в Украину.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете сената США по иностранным делам. сообщает Интерфакс.

"Если президент Путин вторгнется в Украину, то мы будем ожидать, что газопровод будет остановлен", - сказала она.

Нуланд не уточнила, как это должно быть сделано. Ведь санкций против него в проекте оборонного бюджета на 2022 год финансовый год нет.

Однако в СМИ появилась информация, что Вашингтон намерен обратиться к Берлину для остановки трубопровода. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на санкционные планы Белого дома.

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Ранее глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейской народной партии" Манфред Вебер заявил, что в случае нападения России на Украину правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток -2".

Строительство "Северный поток – 2", который проходит по дну Балтийского моря, завершено. Он технически готов к перекачке российского природного газа в Европу.

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