Сенаторы США призвали предоставить Украине $450 млн и закрепить за Россией статус "спонсора терроризма"

В Сенате США был внесен проект против России. Фото: Pexels

Сенаторы США предложили предоставить в следующем году $450 млн Украине и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма".

Об этом сообщили на сайте комитета Сената по международным отношениям.

"Поскольку Украина сталкивается с очередным наращиванием российских войск у границ и угрозой вторжения в середине января, Соединенные Штаты должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и обеспечить Украину поставками и поддержкой, в которых она нуждается для защиты", - сказал сенатор Джим Риш.

Сенаторы говорят, что администрации президента США для сдерживания России необходимо срочно ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2", оказать помощь и укрепить двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной.

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"Законопроект утверждает $450 млн иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году и определяет Россию как государство-спонсор терроризма", - говорится в релизе.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае военного вторжения России обсуждают строгий набор мер вплоть до отключения платежной системы SWIFT. Под санкции может попасть также оцепление Путина, энергетические компании и российский государственный долг.