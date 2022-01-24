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понедельник, 24 января 2022 06:24

Госдеп США предупредил своих граждан об опасности в РФ

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Госдеп США предупредил своих граждан об опасности в РФ
США призвали американцев не ездить в РФ. Фото: pixabay.com

На фоне угрозы вторжения России в Украину Государственный департамент Соединенных Штатов Америки рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в РФ.

Об этом говорится в сообщении консульского управления Госдепа.

"Не езжайте в Россию из-за напряженности на границе с Украиной, возможности преследования граждан США, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, Covid-19 и связанных с ним ограничений на въезд. Из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России и произвольное применение местного законодательства", – призвали в сообщении.

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В связи с усилением военного присутствия России и длительными военными учениями вдоль границы с Украиной граждане США, находящиеся в тех районах Российской Федерации или планирующие туда поездку, "должны знать, что ситуация вблизи границы непредсказуема и напряжена", предостерег Госдеп.

Отмечается, что граждане США в России подвергаются угрозам со стороны правоохранительных органов и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.

"Американцев задерживают по фальшивым обвинениям... тайные суды выносят приговоры, часто без предоставления доказательств", - пояснили в консульстве.

Американцам также не рекомендуется посещать Крым из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотребления со стороны оккупационных властей.

Государственный департамент США санкционировал отъезд штатных сотрудников США и обязал уехать из посольства в Киеве членов их семей. Это решение связано с военным напряжением вокруг Украины. В то же время отъезд сотрудников посольства добровольный, они могут остаться в Украине. Также США рекомендуют покинуть Украину и другим гражданам.

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