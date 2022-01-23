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воскресенье, 23 января 2022 17:59

Байден обсудил агрессию РФ в отношении Украины со своей командой по нацбезопасности

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Байден обсудил агрессию РФ в отношении Украины со своей командой по нацбезопасности
Байден провел встречу со командой нацбезопасности. Фото: ukrinform

23 января президент США Джо Байден провел встречу со своей командой по национальной безопасности.

Об этом сообщает Посольство США в Twitter, передает Укринформ.

"Сегодня президент Байден обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности", - говорится в сообщении.

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Байден отметил, что если Россия совершит дальнейшее вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами повлекут за собой быстрые и строгие последствия для России.

В конце декабря администрация президента США Джо Байдена непублично выделила Украине военную помощь в размере $200 млн.

26 января встретятся лидеры "нормандской четверки". Политические советники президентов Украины, Франции, Германии и России могут обсудить привлечение немецких и французских партнеров к обсуждению прекращения огня на Донбассе.

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