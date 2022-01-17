Жителям еще одной страны не советуют ехать в Украину

МИД Канады не советует ехать в Украину. Фото: Reuters

Канадский МИД рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за угрозы военных действий.

"Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны", - говорится в сообщении на официальной странице МИД Канады.

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В ведомстве рекомендуют вообще не ездить в Крым и временно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку "наша способность оказывать консульскую помощь здесь очень ограничена".

Рекомендации МИД не являются обязательными для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.

В 2021 году в Украине больше средств на одного человека потратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. В первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.