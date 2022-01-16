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воскресенье, 16 января 2022 14:15

Стало известно из каких стран туристы тратят в Украине больше всех

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Стало известно из каких стран туристы тратят в Украине больше всех
В среднем туристы находятся в Украине от 7 до 10 дней. Фото: korrespondent

В 2021 году в Украине больше всего средств на одного человека потратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США.

Об этом сообщила глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

В первые девять месяцев 2021 года Украину посетило более 3 млн иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.

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Среди путешественников наибольшие расходы имели:

- туристы из Объединенных Арабских Эмиратов – $2 220 на человека.
- туристы из Саудовской Аравии и Омана – $1500 на человека.
- туристы из Канады – $1250 на человека.
- туристы из США – $1125 на человека.

В среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя $929.

С мая по июль 2021 года Украину посетили 35 193 туриста из Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии.

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