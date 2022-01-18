Оккупированному Донбассу грозит фактическое присоединение к России - Боррель

 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1494
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2808
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 333
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1530
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4707
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3114
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3321
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 612
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1215
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
32 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
14
6
5
9
13
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв
По стране прокатились два землетрясения подряд: по меньшей мере 26 жертв
Срывает крыши и переворачивает авто: несколько стран страдают от мощных метелей
Срывает крыши и переворачивает авто: несколько стран страдают от мощных метелей
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
В Канаде и США пронесся мощный снежный шторм: есть жертвы
В Канаде и США пронесся мощный снежный шторм: есть жертвы
Видео
Все видео
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Опубликовали удивительные кадры как львица заботиться о детеныше антилопы гну
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 891
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4905
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 423
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 567
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 13:41

Оккупированному Донбассу грозит фактическое присоединение к России - Боррель

1 Комментировать
Оккупированному Донбассу грозит фактическое присоединение к России - Боррель
Жозеп Боррель озабочен ситуацией с неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Фото: twitter.com/JosepBorrellF

В Евросоюзе опасаются фактического присоединения ОРДЛО к стране-агрессору России.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 17 января в Страсбурге, пишет Euractiv.

Боррель подчеркнул, что его "все больше беспокоят неподконтрольные Киеву регионы".

"Наблюдая это, есть все большие опасения, что контролируемые боевиками города становятся ближе к Москве и удаляются от Киева", - сказал Боррель на заседание Европарламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" - американская эксперт Мелинда Гарринг

Он добавил, что в эти дни масштабное наращивание российских войск на украинской границе вызывает серьезные опасения на Западе.

Боррель заявил, что полномасштабное нападение России на Украину "не является наиболее вероятным сценарием". Однако существуют и другие возможные угрозы, например, кибератаки.

Вместе с тем Боррель в очередной раз предостерег Москву о последствиях военной агрессии против Украины.

Угроза эскалации на оккупированном Россией Донбассе самая высокая с 2015 года, а аннексия ОРДЛО маловероятна, считает народный депутат Сергей Рахманин.

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупированному Донбассу грозит фактическое присоединение к России - Боррель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 17145
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 15894
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 10377
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста 1 Просмотров: 7822
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 6885
Мир
Европарламент впервые за 23 года возглавила женщина
Европарламент впервые за 23 года возглавила женщина Просмотров: 144
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
Извержение вулкана у Тонги затопило часть территории острова: есть жертвы
14
 Просмотров: 648
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
 Просмотров: 2277
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
5
 Просмотров: 891
Украина может получить афганские вертолеты
Украина может получить афганские вертолеты Просмотров: 576
Больше всего комментируют
10
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 229
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть