Оккупированному Донбассу грозит фактическое присоединение к России - Боррель

Жозеп Боррель озабочен ситуацией с неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Фото: twitter.com/JosepBorrellF

В Евросоюзе опасаются фактического присоединения ОРДЛО к стране-агрессору России.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 17 января в Страсбурге, пишет Euractiv.

Боррель подчеркнул, что его "все больше беспокоят неподконтрольные Киеву регионы".

"Наблюдая это, есть все большие опасения, что контролируемые боевиками города становятся ближе к Москве и удаляются от Киева", - сказал Боррель на заседание Европарламента.

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Он добавил, что в эти дни масштабное наращивание российских войск на украинской границе вызывает серьезные опасения на Западе.

Боррель заявил, что полномасштабное нападение России на Украину "не является наиболее вероятным сценарием". Однако существуют и другие возможные угрозы, например, кибератаки.

Вместе с тем Боррель в очередной раз предостерег Москву о последствиях военной агрессии против Украины.

Угроза эскалации на оккупированном Россией Донбассе самая высокая с 2015 года, а аннексия ОРДЛО маловероятна, считает народный депутат Сергей Рахманин. Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.