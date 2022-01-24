Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт

Для властей США жизнь их граждан – всегда самый высокий приоритет, говорит эксперт-международник Алексей Ижак / Фото со страницы Алексея Ижака в Facebook

Украинцам не стоит опасаться разрешения на отъезд работников посольства США. Это стандартная процедура для американской дипломатии в случае угроз для их граждан. Также этот шаг следует рассматривать как сигнал, что США не будут прогибаться под российские ультиматумы, рассказал эксперт-международник Алексей Ижак в комментарии Gazeta.ua.

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"Вывоз работников посольства США и членов их семей – признак роста напряженности из-за возможной российской агрессии. Это не значит, что вероятность нападения возросла. Но выполнена стандартная для Штатов процедура, когда предупреждают об определенном уровне угрозы своих граждан и дипломатический персонал. Угроза действительно растет. Также это реакция на вероятный вывоз части дипломатического персонала Россией. Для властей Америки жизнь ее граждан - всегда самый высокий приоритет. В то же время такой шаг следует рассматривать как сигнал, что США готовы к эскалации, и не прогибаются под российские ультиматумы", - говорит эксперт-международник Алексей Ижак.

Госдепартамент США санкционировал отъезд своих работников из посольства в Киеве и обязал уехать членов их семей. Решение связано с военным напряжением вокруг Украины. В то же время отъезд – добровольный, они могут оставаться. Также Америка рекомендует покинуть Украину другим своим гражданам на коммерческом или частном транспорте. В то же время, посольство останется открытым, его работа продолжается, и это не эвакуация, а также не означает ослабление поддержки Украины со стороны США, сообщают в дипучреждении. Большинство консульских услуг будут предоставляться в дальнейшем, хотя из-за ухудшения ситуации с Covid-19 посольство имеет ограниченные возможности в оформлении неиммиграционных виз.





