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понедельник, 24 января 2022 12:44

НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ

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НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ
США дали понять, что рассматривают возможность увеличить военное присутствие в восточной части Альянса. Фото: pixabay.com

Из-за действий России на границе с Украиной НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе.

Североатлантический альянс решил прислать дополнительные корабли и истребители к месту расположения своего контингента на востоке Европы, говорится в заявлении НАТО от 24 января.

"Страны-члены Альянса приводят войска в боевую готовность и присылают дополнительные корабли и самолеты-истребители до мест размещения сил НАТО в восточной Европе, усиливая способность Альянса к стратегии сдерживания и обороны в то время, когда Россия продолжает военную концентрацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.

В Альянсе ссылаются на предыдущие заявления стран-союзников. Отдельно:

- Дания отправляет фрегат в Балтийское море и планирует отправить истребитель F-16 в Литву в поддержку многолетней миссии воздушного патрулирования в регионе;

- Испания отправляет корабли, которые должны присоединиться к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправить истребители в Болгарию;

- Франция заявила о готовности направить военные подразделения в Румынию под командование Альянса;

- Нидерланды с апреля присылают два самолета F-35 в Болгарию, чтобы поддержать деятельность НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приводят в готовность корабль и наземные подразделения для Оперативных сил НАТО.

США также дали понять, что рассматривают возможность увеличить военное присутствие в восточной части Альянса".

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"Я приветствую то, что союзники прилагаются к наращиванию военных сил НАТО. НАТО продолжит принимать только необходимые меры, чтобы защитить всех союзников, в том числе через усиление восточной части Альянса. Мы всегда будем отвечать на любые угрозы нашему сфере среде, в том числе усиливая коллективную оборону", – заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Присутствие войск нескольких государств-членов в странах Балтии, а также Польше, означает, что "нападение на одного из членов НАТО будет означать нападение на весь Альянс", отмечают в НАТО.

На фоне размещения Россией в Баренцевом море новой противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон", НАТО решило направить на учения "Холодный ответ" в Норвегии два самых мощных образца своего военно-морского оружия - британский авианосец "Принц Уэльский" и американский авианосец "Гарри Трумэн".

Учения, начинающиеся в марте, направлены на отработку перебрасывания сил на север Норвегии и станут наибольшими заполярными учениями Альянса с 1980-х. В них примут участие около 35 тыс. военных из 28 стран, а значительная часть пройдет на море и в воздухе.

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