Посольство США в Беларуси предупредило американцев об опасности

Государственный департамент порекомендовал гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Россию. Фото: pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов в Беларуси призвало американцев быть осторожными из-за военной активности России.

Гражданам США рекомендуют избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы выезда из страны в случае чрезвычайной ситуации, говорится в заявлении на сайте диппредставительства.

"Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности РФ у границ Украины, в частности у границы с Беларусью. США по-прежнему не рекомендует своим гражданам совершать поездки в Белоруссию из-за произвола местных законов и риска задержания. А также из-за коронавируса и связанных с ним ограничения на въезд", - отметили в сообщении.

Ранее Государственный департамент рекомендовал гражданам Соединенных Штатов воздержаться от поездок в Россию.

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"Не посещайте РФ из-за напряженности на границе с Украиной и вероятности преследования граждан США, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Из-за терроризма, преследования службы безопасности РФ и произвольного применения местного законодательства", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

РФ может начать новый виток агрессии против Украины 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются российско-белорусские учения на границе Украины, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк.