Возможное вторжение России: НАТО проведет обучение в Средиземном море

Американский авианосец "Гарри Трумэн" будет главным в военно-морских учениях. Фото: Navaltoday

Из-за угрозы возможного вторжения Роосии на территорию Украины страны НАТО проведут учения "Удар Нептуна 2022".

Об этом сообщает Military.

Авианосец "Гарри Трумэн" и союзники по НАТО начнут масштабные военные учения в Средиземном море в понедельник, 24 января. Продлятся они по 4 февраля.

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По словам спикера Пентагона Джона Кирби, в учениях будут вовлечены несколько стран. Какие именно – спикер не назвал.

"Несколько союзников по НАТО будут участвовать в скоординированных морских маневрах, тренировках противолодочной войны и тренировках по далеким ударам", - говорится в сообщении.

На фоне размещения Россией в Баренцевом море новой противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон", НАТО решило направить на учения "Холодный ответ" в Норвегии два самых мощных образца своего военно-морского оружия - британский авианосец "Принц Уэльский" и американский авианосец "Гарри Трумэн". Учения, начинающиеся в марте, направлены на отработку перебрасывания сил на север Норвегии и станут наибольшими заполярными учениями Альянса с 1980-х. В них примут участие около 35 тыс. военных из 28 стран, а значительная часть пройдет на море и в воздухе.