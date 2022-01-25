Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии

Данные разведки Британии показывают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".

24 января он предостерег РФ от вторжения в Украину, отметив, что такой шаг будет "катастрофическим", пишет ВВС.

"Разведка четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев. Это то, что могут увидеть все. Мы должны четко дать понять Кремлю, что это будет мучительным, насильственным и кровавым делом. Союзники должны быстро ответить наказанием, включая беспрецедентный пакет санкций", - сказал Джонсон.

В понедельник лидеры США и Европы согласовали совместный план действий на случай вторжения России в Украину. Джонсон привел данные британской разведки. Он добавил, что западные лидеры "согласились относительно важности единства перед лицом нарастания враждебности России".

Также в понедельник вечером президент США Джо Байден провел видеопереговоры с европейскими союзниками, чтобы выработать общую стратегию против российской агрессии. В переговорах приняли участие также лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и ЕС. И подключился глава НАТО Йенс Столтенберг.

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Правительство Великобритании считает, что руководство России может шантажировать страны Европы сокращением поставок газа. Там опасаются, что это может произойти в случае начала агрессии против Украины и введения санкций против России.