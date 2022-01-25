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вторник, 25 января 2022 10:09

РФ продолжает стягивать войска к границам Украины - Пентагон

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РФ продолжает стягивать войска к границам Украины - Пентагон
США привели в повышенную боевую готовность более 8,5 тыс. военных в ответ на cnzubdfybt Россией войск в Украину. Фото: U.S. Army

Российская Федерация продолжает усиливать группировку своих войск на границах Украины и Белоруссии.

В ответ Соединенные Штаты привели в повышенную боевую готовность более 8,5 тыс. американских военных. Их смогут быстро перекинуть в Восточную Европу. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга 24 января, транслировавшегося в Twitter американского Минобороны.

По его словам, США и дальше будут следить за ситуацией и действиями РФ.

"Мы четко дали понять, что не будем говорить о передвижении их солдат. Но они и дальше переводят их группы в западную границу, на границу с Украиной, а также в Беларусь", - подчеркнул он.

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Кирби отметил, что в Белоруссии численность российских войск растет. Это позволяет говорить, что Кремль не собирается соглашаться на деэскалацию.

В случае вторжения сил России в Украину Вашингтон сможет как можно быстрее дислоцировать своих военных на территории стран-партнеров в Восточной Европе.

Представитель Пентагона также уточнил, что эти подразделения являются частью сил быстрого реагирования Североатлантического союза (NATO). Однако пока они не выполняют никакой военной миссии или боевой задачи, а находятся на территории США.

"В случае вторжения РФ в Украину, мы применим эти подразделения для обороны Альянса в Восточной Европе", - предупредил Кирби.

Он добавил, что в вопросе реагирования на российскую угрозу в Украине у Штатов нет разногласий со своими союзниками по НАТО в Европе.

Потенциальной датой начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину называют 20 февраля. Тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются совместные российско-белорусские учения на границе Украины.

Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одессу и Харьков, заявил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк.

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