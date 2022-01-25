США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)

В Киев прилетел очередной спецрейс с вооружением для украинской армии от Соединенных Штатов Америки. Его выгружают возле терминала В аэропорта "Борисполь".

В грузе имеется 300 противотанковых комплексов Javelin, патроны к крупнокалиберным снайперским винтовкам Barret, заряды к ручным автоматическим гранатометам, гранатометы Smaw-D, средства связи, сообщает Gazeta.ua.

Фото: Gazeta.ua

Это третья партия вооружения, которую США доставили Украине за последние дни. Предыдущие два самолета привезли около 280 т летального оружия. В следующей партии американцы планируют передать вооружение для противовоздушной обороны.

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До этого в Украину около 2 тыс. единиц противотанкового оружия отправила Великобритания. Ее военно-транспортные самолеты по пути в Киев, обходили Германию.

Также Великобритания направила в Украину 30 элитных спецназовцев.