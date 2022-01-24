Офис президента отреагировал на эвакуацию дипломатов США из Киева

Если бы Госдепартамент США не эвакуировал часть дипломатов из Киева, то столкнулся бы с критикой внутри США – Подоляк. Фото: УНИАН

В Офисе президента считают, что эвакуация части сотрудников посольства США в Киеве и членов их семей может быть вызвана не столько ростом угрозы нового вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в Америке.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет Liga.net.

Он подчеркнул: если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации в Украине, было бы странно не заботиться о семьях служащих посольства. Советник главы ОП убежден, что если бы Госдепартамент США не решил эвакуировать семьи своих дипломатов, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

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"Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным", - подчеркнул Подоляк.

Также сообщил, что решение об эвакуации могут пересмотреть уже в феврале.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют мерами предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает. В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз тем временем не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ожидает объяснений США, почему они приняли такое решение. 24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.