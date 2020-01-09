"Зеленский хочет понравиться всем. Постоянно обходит острые углы"

— В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей, — говорит президент 41-летний Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении 31 декабря. — Научиться жить вместе в уважении. Ведь мы одинаково представляем будущее - это успешная и цветущая страна, где нет войны, которая вернула своих людей и территории. Где не важно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь любимую.

Давайте каждый честно ответит себе на вопрос: Кто я? Тот, кто потерял все в Крыму и начал с нуля в Харькове? Или пленный, который мечтал вернуться домой? Тот, кто выучил украинский, потому что это нормально — знать государственный язык. Или тот, кто не хочет этого делать? Мы такие, как есть. Не идеальные и не святые. Просто люди. Со своими недостатками и тараканами. Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано: "Гражданин Украины", который имеет права и обязанности. Давайте помнить, что любить Украину — значит любить всех украинцев. В каком бы уголке они не родились.

Видео длилось 13 минут. 20 сек. В ролике снялись первый глава государства Леонид Кравчук, премьер-министр Алексей Гончарук, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак, артисты "Студии "Квартал-95", певцы Потап, Джамала, Тина Кароль, Нина Матвиенко. В завершение участники повторили слово "мир".

Президент говорил на украинском, а также сказал фразы на русском, крымскотатарском и венгерском языках.

— Зеленский выступил как шоумен. Красивые картинки, известные люди, милая музыка. Но не было президентского штандарта и гимна. Не прозвучали слова о вызовах, которые собирается преодолевать Украина, — говорит политолог Виктор Таран, 42 года.

— Президент — это элита. Должен нести ответственность перед гражданами. Говорить вещи, которые, возможно, и не нравятся, но важны для общества. А увидели ванильку - "за все хорошее против всего плохого".

Революция достоинства, освободительное движение, борьба за становление нации — Зеленский делает вид, что этого периода не видит. Для многих такое поведение неприятно. В попытке понравиться всем он постоянно хочет обойти острые углы.

— Обращения политиков были и раньше. Но сейчас каждый обращается к сторонникам со своего телеканала. Это негативная тенденция последних лет, — говорит политолог 61-летний Владимир Фесенко.

— В прошлом году Зеленский как неофициальный кандидат в президенты поздравлял украинцев на телеканале "1+1". Раньше, чем глава государства. Это стало плохим примером. В этом году так же поступил Порошенко (связанные с пятым президентом телеканалы "Прямой" и "5 канал" в последние минуты 2019 года показали поздравление Порошенко. После полуночи дали Зеленского. — ГПУ). Это выглядело как мелкая месть. Вместо того, чтобы объединяться перед внешними вызовами, снова видим разъединение. Государственные приоритеты должны быть выше партийных.

Поздравление президента нужно было сделать короче.