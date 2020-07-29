Зеленский будет вытягивать свою партию на местных выборах

— Кандидаты на всех уровнях — и в мэры, и в городские, областные советы, и на председателей объединенных территориальных громад — должны быть профессионалы с историями успеха. Но новые люди для политики, — говорит на одном из эфиров 36-летний Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа". Политсила начинает обучение представителей областных партийных ячеек, сообщил. Уже провели первый тренинг по клиентоориентированности.

Президентская партия "Слуга народа" получила больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в июле прошлого года. Набрала 43,16%. Местные выборы запланированы на 25 октября.

— Тренинги не имеют смысла, если ты не готовил к выборам кадры заранее. Уже видели трускавецкую школу (в прошлом году партия провела недельный тренинг для нардепов за 10 млн грн. — ГПУ). Что она дала? — говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий, 44 года. — Кандидат должен работать, общаться с избирателями. Его должны знать. Чем ниже местный уровень, тем ближе надо быть к народу. Не вижу работы "Слуги народа" в регионах. Скорее всего, будут решать относительно кандидатов в последний момент. Сделают ставку на административный ресурс и партийный бренд. Вытягивать будет и сам президент Зеленский. Часть электората всегда голосует за правящую политсилу. В значительном количестве областей победят. Но не будет монобольшинства — придется создавать коалицию, с кем-то договариваться.