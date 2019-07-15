"Засеять" округ величиной с область будет сложнее

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 594
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2889
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1269
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1926
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1647
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5599
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
2
2
2
3
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1593
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 522
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 07:15

"Засеять" округ величиной с область будет сложнее

  Комментировать

11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Он предусматривает систему открытых списков на выборах в парламент.

Спикер Андрей Парубий ставил на голосование поправки 17 раз — не хватало голосов. "За" проголосовали фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальная партия Олега Ляшко и ряд внефракционных депутатов. Групп "Возрождение" и "Воля народа" на заседании не было.

— Кодекс осложнит жизнь олигархам, монополистам в политике. Они противились. Поэтому во время голосования не хватало каждый раз 5-10 голосов, — говорит 61-летний Виктор Чумак, внефракционный народный депутат. — Новая система не даст им так просто заводить своих людей в Верховную Раду.

Какова вероятность, что закон подпишет президент?

— Зеленский хотел открытые списки. Причин не подписывать у него нет. Для государственной политики этот документ важен.

Насколько это изменит следующую кампанию?

— Партиям нужно будет искать людей, известных на округах. Которые могут заполнить региональные списки. Здесь "парашютисты" (политики, которых партия посылала на округ выиграть выборы, но больше они там не появлялись. — ГПУ), самовыдвиженцы уже не проходят. Запустятся процессы здоровой конкуренции внутри партии, особенно на местах.

Начнут ли кандидаты-однопартийцы "выживать" друг друга?

— Внутренняя конкуренция — это всегда хорошо. Кандидаты должны понять, что этого делать не нужно, потому что развалят партию. А стоит быть хорошим оратором, человеком с умом, который внушает доверие. В Европе это работает.

Задачей Избирательного кодекса было уменьшить влияние олигархов на политику. Документ минимизирует эту проблему?

- Он усложняет их влияние. Конечно, можно купить первую десятку партии. Но это будет видно. Кроме того, страна требует устранения олигархов из политической жизни.

Не будет возможности покупать место в списке. Даже если представить, что кто-то заплатит за первое место в региональном списке. Но избиратель будет голосовать за людей, которых знают, а не за первый номер.

Партийный лидер будет влиять на формирование списков?

- Его мнение, конечно, будут учитывать. Но списки будут составлять на региональных партийных конференциях. "Закрепленных" мест не будет.

У нас партии преимущественно лидерские — как это повлияет на их работу?

— Кодекс не устраняет недостатки нынешних партий. Первая десятка общенационального списка остается. Однако политическая сила должна набрать голоса. И здесь все равно будут тянуть региональные списки. Лидерам придется напрягаться.

Почему не снизили пятипроцентный барьер?

— Большие партии с олигархическими группами не хотят допускать маленькие к управлению страной. Если барьер снизить, появляются возможности пройти неолигархическим, молодым, новым партиям.

Эту норму надо доработать — проходной барьер сделать два процента.

Но в целом в документе прописаны правильные нормы: об обязательности дебатов, рекламы.

Следующие выборы будут без мажоритарки. Это решает проблему подкупа избирателей?

— Риски уменьшаются. "Засеять" округ, который является областью, очень и очень сложно. Тем более, избиратель будет голосовать и за личность, и за партию.

Что должен сделать Центризбирком, чтобы подготовить систему?

— Проводить тематические занятия. Разработать самим или с помощью общественных организаций просветительскую кампанию. Чтобы ездили по стране и рассказывали о новой системе, ее преимуществах и недостатках.

По крайней мере окружные избирательные комиссии должны работать на профессиональной основе. Выборы проходят практически каждый год. А участковые комиссии — надо комплектовать из учителей, медиков, бюджетников, которые работают в них постоянно. И понимают нюансы избирательного процесса. Это должно частично оплачивать государство.

В бюллетене будет две графы

Избирательный кодекс расписан на 460 страницах. Состоит из трех частей — общей, общенациональных и местных выборов.

Партии будут формировать общенациональный список кандидатов. Он будет делиться на списки для каждого из 27 округов. Они в основном совпадают с областями. За исключением того, что Киев будет иметь два округа, на Днепропетровщине отдельно выделен Криворожский регион, Крымский округ присоединят к Херсонскому. Политические силы на округе будут выставлять по меньшей мере пять кандидатов. Избиратель голосует за партию и, по желанию, — за кандидата из списка.

Политическая сила проходит в парламент, если набирает 5% голосов.

В бюллетене будет две графы: "Номер партии, за которую отдаете голос" и "Номер кандидата из партийного списка". Избирателю надо их знать. Если никого из кандидатов не укажет, согласится с порядком, который предложила партия. В Раде будут работать те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в регионе.

Президента и мэров областных центров, городов, где население превышает 90 тыс., будут выбирать по системе абсолютного большинства — 50% + 1 голос. Если никто не наберет столько, проводится второй тур.

Депутатов сельских, поселковых, районных и советов небольших городов будут избирать по мажоритарной системе. Кандидаты в депутаты областных и городских советов больших городов, Верховного Совета Автономной Республики Крым будут идти по открытым спискам, подобно выборам в парламент.

Кодекс заработает с 1 декабря 2023 года.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Засеять" округ величиной с область будет сложнее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 40426
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 38580
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 18028
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 14121
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 14067
Политика
"Коболев, если мы не договоримся с тобой, то решим в другом месте"
"Коболев, если мы не договоримся с тобой, то решим в другом месте" Просмотров: 234
Ляшко добился ратификации соглашения с Израилем, что принесет Украине два миллиарда долларов
Ляшко добился ратификации соглашения с Израилем, что принесет Украине два миллиарда долларов Просмотров: 27
"После Дебальцево поняла, что война - это надолго. Важно действовать быстро и слаженно"
"После Дебальцево поняла, что война - это надолго. Важно действовать быстро и слаженно" Просмотров: 153
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика" Просмотров: 18
Зеленский отменил парад ко Дню Независимости
Зеленский отменил парад ко Дню Независимости Просмотров: 144
Больше всего комментируют
11
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
Голосов: 1125
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua