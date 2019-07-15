"Засеять" округ величиной с область будет сложнее

11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Он предусматривает систему открытых списков на выборах в парламент.

Спикер Андрей Парубий ставил на голосование поправки 17 раз — не хватало голосов. "За" проголосовали фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальная партия Олега Ляшко и ряд внефракционных депутатов. Групп "Возрождение" и "Воля народа" на заседании не было.

— Кодекс осложнит жизнь олигархам, монополистам в политике. Они противились. Поэтому во время голосования не хватало каждый раз 5-10 голосов, — говорит 61-летний Виктор Чумак, внефракционный народный депутат. — Новая система не даст им так просто заводить своих людей в Верховную Раду.

Какова вероятность, что закон подпишет президент?

— Зеленский хотел открытые списки. Причин не подписывать у него нет. Для государственной политики этот документ важен.

Насколько это изменит следующую кампанию?

— Партиям нужно будет искать людей, известных на округах. Которые могут заполнить региональные списки. Здесь "парашютисты" (политики, которых партия посылала на округ выиграть выборы, но больше они там не появлялись. — ГПУ), самовыдвиженцы уже не проходят. Запустятся процессы здоровой конкуренции внутри партии, особенно на местах.

Начнут ли кандидаты-однопартийцы "выживать" друг друга?

— Внутренняя конкуренция — это всегда хорошо. Кандидаты должны понять, что этого делать не нужно, потому что развалят партию. А стоит быть хорошим оратором, человеком с умом, который внушает доверие. В Европе это работает.

Задачей Избирательного кодекса было уменьшить влияние олигархов на политику. Документ минимизирует эту проблему?

- Он усложняет их влияние. Конечно, можно купить первую десятку партии. Но это будет видно. Кроме того, страна требует устранения олигархов из политической жизни.

Не будет возможности покупать место в списке. Даже если представить, что кто-то заплатит за первое место в региональном списке. Но избиратель будет голосовать за людей, которых знают, а не за первый номер.

Партийный лидер будет влиять на формирование списков?

- Его мнение, конечно, будут учитывать. Но списки будут составлять на региональных партийных конференциях. "Закрепленных" мест не будет.

У нас партии преимущественно лидерские — как это повлияет на их работу?

— Кодекс не устраняет недостатки нынешних партий. Первая десятка общенационального списка остается. Однако политическая сила должна набрать голоса. И здесь все равно будут тянуть региональные списки. Лидерам придется напрягаться.

Почему не снизили пятипроцентный барьер?

— Большие партии с олигархическими группами не хотят допускать маленькие к управлению страной. Если барьер снизить, появляются возможности пройти неолигархическим, молодым, новым партиям.

Эту норму надо доработать — проходной барьер сделать два процента.

Но в целом в документе прописаны правильные нормы: об обязательности дебатов, рекламы.

Следующие выборы будут без мажоритарки. Это решает проблему подкупа избирателей?

— Риски уменьшаются. "Засеять" округ, который является областью, очень и очень сложно. Тем более, избиратель будет голосовать и за личность, и за партию.

Что должен сделать Центризбирком, чтобы подготовить систему?

— Проводить тематические занятия. Разработать самим или с помощью общественных организаций просветительскую кампанию. Чтобы ездили по стране и рассказывали о новой системе, ее преимуществах и недостатках.

По крайней мере окружные избирательные комиссии должны работать на профессиональной основе. Выборы проходят практически каждый год. А участковые комиссии — надо комплектовать из учителей, медиков, бюджетников, которые работают в них постоянно. И понимают нюансы избирательного процесса. Это должно частично оплачивать государство.

В бюллетене будет две графы

Избирательный кодекс расписан на 460 страницах. Состоит из трех частей — общей, общенациональных и местных выборов.

Партии будут формировать общенациональный список кандидатов. Он будет делиться на списки для каждого из 27 округов. Они в основном совпадают с областями. За исключением того, что Киев будет иметь два округа, на Днепропетровщине отдельно выделен Криворожский регион, Крымский округ присоединят к Херсонскому. Политические силы на округе будут выставлять по меньшей мере пять кандидатов. Избиратель голосует за партию и, по желанию, — за кандидата из списка.

Политическая сила проходит в парламент, если набирает 5% голосов.

В бюллетене будет две графы: "Номер партии, за которую отдаете голос" и "Номер кандидата из партийного списка". Избирателю надо их знать. Если никого из кандидатов не укажет, согласится с порядком, который предложила партия. В Раде будут работать те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в регионе.

Президента и мэров областных центров, городов, где население превышает 90 тыс., будут выбирать по системе абсолютного большинства — 50% + 1 голос. Если никто не наберет столько, проводится второй тур.

Депутатов сельских, поселковых, районных и советов небольших городов будут избирать по мажоритарной системе. Кандидаты в депутаты областных и городских советов больших городов, Верховного Совета Автономной Республики Крым будут идти по открытым спискам, подобно выборам в парламент.

Кодекс заработает с 1 декабря 2023 года.