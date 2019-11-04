За нардепа Ярослава Дубневича просят 100 миллионов гривен залога

- Не знаю, где я найду 100 миллионов. Это слишком большой залог, - говорит народный депутат из группы "За будущее" 50-летний Ярослав Дубневич в Высшем антикоррупционном суде 2 ноября. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил взять нардепа под стражу на 60 суток с возможностью залога в 93 млн грн. Судья Екатерина Широкая назначила 100 млн грн. Деньги нужно внести в течение пяти дней.

Ярослава Дубневича подозревают в завладении государственными средствами на более 93 млн грн. Он якобы пролоббировал, чтобы Укрзализныця в декабре 2015 года - июне 2016-го закупила стрелочные переводы по завышенным ценам у подконтрольного ему предприятия "Арго". Дубневич возглавлял комитет по вопросам транспорта.

31 октября Верховная Рада разрешила его арестовать. Ярослав Дубневич стал первым народным депутатом девятого созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест.

На поруки Дубневича согласились взять девять нардепов, среди которых бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица и Виктор Балога (экс-министр чрезвычайных ситуаций, а также возглавлял Секретариат президента Ющенко).

Ярослав Дубневич трижды избирался народным депутатом в 120-м округе на Львовщине. В предыдущем созыве был членом фракции "Блок Петра Порошенко". Вместе с братом Богданом суммарно держат в банках и наличными свыше 184 3 млн грн, по декларации 2018 года. Владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей, Самборским керамзитовым заводом, Ровенским заводом сверхпрочных железобетонных конструкций, охотничьим хозяйством.

Богдан Дубневич в ВР прошлого созыва был в комитете по вопросам бюджета. На внеочередных выборах не прошел в Раду.

- Знаково, что это голосование состоялось. Парламент нашел в себе силы. Такого в Верховной Раде еще не было, чтобы так рано и без политических мотивов, - говорит политолог Виктор Небоженко, 66 лет.

- Дубневич - мультимиллионер. С братом они магнаты. Человек, который распоряжается огромными собственными и государственными ресурсами, оказывается под подозрением. Однако теперь следователям и суду предстоит доказать вину. Это гораздо труднее.

Происходит эволюция, что-то меняется в хорошую сторону. Если до конца работы парламента 20 депутатов лишать неприкосновенности, и они получат сроки, значит, украинская элита начинает очищаться. И все "дубневичи", большие или маленькие, в следующий раз 20 раз подумают, идти им в парламент или сразу ехать в Швейцарию.

Но Дубневича не посадят. Помним, как одного из ярых певцов "русского мира" из "Оппоблока" (в декабре 2016-го Верховная Рада лишила неприкосновенности нардепа Вадима Новинского. - ГПУ) тоже лишили неприкосновенности, но его никто и не коснулся.

До конца года еще увидим схожие решения парламента. Другие группы скажут: "А почему же Пашинского и Дубневича держат, а других не трогают?" Президенту и генеральному прокурору для равновесия придется открывать дела в отношении других финансово-уголовных групп.