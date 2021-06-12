Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Олинда Консейсау Мартинс перед тремя из пяти сгоревших авто семьи через четыре месяца после пожаров, 6 октября 2017 года / Getty Images

17 июня 2017-го в результате лесных пожаров в Португалии погибли 64 человека и 204 получили ранения.

Пожаров предшествовала сильная жара. Во многих районах Португалии температура превышала 40°C. В ночь на 18 июня по стране вспыхнуло 156 пожаров. Особенно в горных районах.

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Этому событию предшествовали сухие грозы, которые, возможно, привели к возникновению пожаров. Полиция с Национальной гвардией нашли дерево, из которого начался пожар - загорелся огонь от удара молнии.

Это была самая смертоносная пожар в истории Португалии. Наибольшая гибель людей произошла на сельской дороге в Педроган-Гранди, где 47 человек погибли в своих автомобилях или возле них, когда пожар охватил этот район. 30 человек погибли, оказавшись в ловушке в своих автомобилях, а остальные 17 погибли вблизи, пытаясь спастись пешком. Еще 11 человек погибли в Нодейринью, недалеко от дороги. 12 человек выжили, когда пожар охватил одну дорогу, спрятавшись в большом резервуаре с водой у магистрали.

Для борьбы с пожарами задействовали более 1700 пожарных. Франция и Испания предоставили пять самолетов для бомбардировок водой и 200 чрезвычайников.