За два года Зеленский не устранил от власти олигархов

- Это не моя, это наша победа и наш общий шанс, - говорит президент Владимир Зеленский в сессионном зале Верховной Рады во время инаугурации 20 мая 2019 года. За месяц до этого, 21 апреля, победил во втором туре выборов. Набрал 73,22% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

Вспоминаем инаугурационные обещания президента.

- Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать домой, - говорил Владимир Зеленский.

- Можно приветствовать попытки украинской власти вернуть трудовых мигрантов. Но сейчас это невозможно, - говорит 44-летний Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства. - Проблема трудовой миграции актуальна для многих стран, в частности Центральной и Южной Европы. Там эту работу проводят системно. Разрабатывают программы, стратегии на 10-15 лет. А у нас у каждого правительства свое видение, за несколько лет не может ничего сделать.

Пока украинская экономика не достигнет уровня, близкого к соседям по ЕС, вернуть трудовых мигрантов будет трудно. Но надо стараться. Защищать за рубежом, поощрять открывать бизнес в Украине.

- Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе. Чтобы наши герои не погибали, я готов на все. И не боюсь принимать сложные решения, - говорил Зеленский. - Наш следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.

- Ни на шаг не приблизились к этому. После нынешнего обострения очевидно, что вопрос снят надолго, - говорит юрист 48-летний Геннадий Друзенко. - Действия президента и его команды непоследовательны. Сначала Зеленский попытался посмотреть Путину в глаза, встретился с ним. Россия имела сложившуюся позицию, на каких условиях готова вернуть Донбасс. Она, к сожалению, закреплена в Минских соглашениях. Но Зеленский впоследствии пришел к выводу, который был известен еще в момент его инаугурации: выполнение Минских соглашений - сначала выборы, а затем получение контроля над российско-украинской границей - смерти подобно. Так с миротворца он оказался в положении Порошенко. Только тот объединял вокруг себя патриотическую общественность, а нынешний президент не имеет ее поддержки.

Упустил два года, когда мог провести реформы, в частности в оборонном секторе. Последнее обострение показало, что нам нечего противопоставить российской военной машине. Наши партнеры точно за нас воевать не будут. Большим успехом Зеленского будет, если мы останемся в нынешних границах.

- Есть много бед, которые делают украинцев несчастными, - говорит в 2019 году президент. - Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены. Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурной воображении.

- Зарплаты и пенсии продолжали расти. Здесь не произошло ни прорыва, ни катастрофы, - говорит экономист 58-летний Владимир Дубровский. - Но увеличение притормозилось из-за эпидемии коронавируса. Если выплаты будут расти без повышения производительности, экономика их не выдержит.

К изменению тарифов Зеленский не имел отношения. Цены на мировом рынке сначала упали, потом выросли. Их снижение президент приписал себе. А в росте - обвинили его.

С дорогами прогресс. Со своими "но". Их строительство во всем мире считается коррупционной отраслью. В Украине еще больше. Возможно, это хорошо, что дороги строят хоть так. Но зашли слишком далеко, когда направили туда деньги из ковидного фонда.

- Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех. Для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу.

- Конечно, мы хотели бы, чтобы президент сделал все сказанное. Но может ли он, - говорит политический обозреватель 56-летний Леонид Швец. - Не имеет команды, которая меняла бы качество политики. Но он взял ответственность за страну. То, как сейчас справляется, вызывает уважение. Во время нынешнего кризиса с Россией в короткий срок смог организовать внешнюю поддержку. Его ли это заслуга, или западных партнеров - другое дело.

- Я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали, - завершил выступление президент.

- Многие украинцы до сих пор плачут, - говорит политолог 50-летний Виктор Бобыренко. - Стране дорого стоит обучение Зеленского. За следующие три года президентского срока должен понять, что с Россией можно говорить только с позиции силы, опираясь на свой народ. Надо услышать, что говорит общество. Реанимировать судебную и правоохранительную систему. Отправить на пенсию министра Авакова. Должен перестать дружить с олигархами, отстранить их от власти. Но пока президент опирается на них, а не на гражданское общество.