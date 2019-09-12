Виктор Чумак стал главным военным прокурором

11 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака на должность своего заместителя, главного военного прокурора страны.

Днем ранее его кандидатуру одобрил президент Владимир Зеленский.

"Я всегда понимал, что стержнем системы (правоохранительной. – ГПУ) и ее краеугольным камнем является прокуратура, которая не искала справедливости, а была органом давления на непокорных политиков и упрямых бизнесменов. Если не изменить характер и философию ее деятельности не изменится и система. Сегодня такой шанс появился. Руслан Рябошапка, с которым мы работали над новым антикоррупционным законодательством, собирает мощную команду", – пишет 61-летний Виктор Чумак в "Фейсбуке".

Он был народным депутатом седьмого и восьмого созывов, заместителем председателя комитета Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. На президентских выборах в 2019-ом руководил предвыборным штабом лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Возглавляет гражданское движение "Хвиля". Баллотировался в 214-м округе в Киеве.

Занимал руководящие должности в Государственной пограничной службе, Вооруженных силах Украины и СССР. В 2004-2010 годах работал директором департамента Международного центра перспективных исследований.

Родился в Хмельницком. Окончил тамошнее высшее командное артиллерийское училище, юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Академию пограничной полиции Германии. Женат, имеет двоих детей.

В 2018-ом задекларировал дом в селе Хлепча Васильковского района на Киевщине. Имеет две квартиры в столице, две "Тойоты" и "ВАЗ 2102".

Предыдущий военный прокурор Анатолий Матиос проработал на посту пять лет – с 27 августа 2014-го до 2 сентября этого года.