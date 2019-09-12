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пятница, 13 сентября 2019 05:45

Виктор Чумак стал главным военным прокурором

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11 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака на должность своего заместителя, главного военного прокурора страны.

Днем ранее его кандидатуру одобрил президент Владимир Зеленский.

"Я всегда понимал, что стержнем системы (правоохранительной. – ГПУ) и ее краеугольным камнем является прокуратура, которая не искала справедливости, а была органом давления на непокорных политиков и упрямых бизнесменов. Если не изменить характер и философию ее деятельности не изменится и система. Сегодня такой шанс появился. Руслан Рябошапка, с которым мы работали над новым антикоррупционным законодательством, собирает мощную команду", – пишет 61-летний Виктор Чумак в "Фейсбуке".

Он был народным депутатом седьмого и восьмого созывов, заместителем председателя комитета Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. На президентских выборах в 2019-ом руководил предвыборным штабом лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Возглавляет гражданское движение "Хвиля". Баллотировался в 214-м округе в Киеве.

Занимал руководящие должности в Государственной пограничной службе, Вооруженных силах Украины и СССР. В 2004-2010 годах работал директором департамента Международного центра перспективных исследований.

Родился в Хмельницком. Окончил тамошнее высшее командное артиллерийское училище, юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Академию пограничной полиции Германии. Женат, имеет двоих детей.

В 2018-ом задекларировал дом в селе Хлепча Васильковского района на Киевщине. Имеет две квартиры в столице, две "Тойоты" и "ВАЗ 2102".

Предыдущий военный прокурор Анатолий Матиос проработал на посту пять лет – с 27 августа 2014-го до 2 сентября этого года.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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