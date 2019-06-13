Верховную Раду ждет большое обновление

- Сейчас все внимание приковано к спискам "Слуги народа" Владимира Зеленского и "Голоса" Святослава Вакарчука. Это - самые интересные проекты. Кто-то ожидает, что они образуют коалицию. Возможно. Большинство людей из этих политсил - друзья и коллеги, - говорит политический обозреватель 54-летний Леонид Швец.

Три недели в Украине продолжается парламентская предвыборная кампания. Указ о прекращении полномочий Верховной Рады и назначении досрочных выборов президент Владимир Зеленский издал 21 мая. Документ проверяет Конституционный суд.

До 10 июня партии провели съезды и представили первую десятку и пятерку списков. Полный перечень показали "Голос" и "Слуга народа". Регистрацию кандидатов Центральная избирательная комиссия завершит 25 июня. Депутатов будут избирать по смешанной системе - 225 по спискам, столько же в мажоритарных округах, за исключением округов на оккупированных частях Донбасса и в аннексированном Крыму. Чтобы попасть в Раду, партии должны преодолеть 5-процентный барьер.

- В Раду должно зайти другое поколение, - говорит Леонид Швец. - Политсилы Владимира и Святослава прислушиваются к критике, несколько человек исключили из списков ( "Голос" - кандидата Тараса Шкитера по округу в Луцке из-за его связи с "Украинской выбором" пророссийского политика Виктора Медведчука, мажоритарщика по Киеву Евгения Кугука - он баллотировался от "Оппоблока". Из списка "Слуги народа" вычеркнули дочь бизнесмена из Кировоградской области Ирину Панченко, ведущего телеканала NewsOne Дмитрия Спивака и фехтовальщика Вадима Гутцайта. - ГПУ). Это хорошо и что-то новое.

Количественное обновление парламента произойдет. По крайней мере, эти две партии закрыли свои списки для действующих депутатов. Также будет "большая заруба" тяжеловесов на мажоритарке.

Несколькими списками пустил своих представителей Меджлис. Например, в список партии Игоря Смешко вошел Рефат Чубаров - его в следующем парламенте можем не увидеть. Не понятно, почему Юлия Тимошенко ушла с Валентином Наливайченко и Сергеем Тарутой. Что они ей придадут? Такой неформальный блок ветеранов кучмовской шинели. Древние лица в списке "Оппозиционной платформы - За жизнь", те даже не пытались что-то обновить.

Большинство новых людей, которые идут в парламент, являются специалистами - юристы, экономисты. Да, есть спортсмены, но их немного. Другая проблема, что для этих людей политика - новое. Они не знают, где буфет в Верховной Раде, не говоря о документообороте. Поэтому адаптация займет время. Любая команда, даже звездная, должна сыграться.

- Принципы формирования списков кардинально не меняются. Избирателю показывают титульную часть - для имиджа партии. Первым, как правило, идет лидер, - говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

- "Слуга народа" и "Голос" берут активистов, реформаторов. Обе учитывают квоты для женщин. Начали чистить списки, вероятно, не хватило времени всех проверить.

Политсилы только формируются. Юридически созданы, а реально не существовали. Ситуация может сложиться, как с "Народным фронтом". Фракция появилась, а партия - нет. Или как "Удар", который растворился в БПП. Попытались восстановиться - не получается. Эти уроки должны выучить партии Зеленского и Вакарчука.

В остальных политсилах обновления нет. Их попытки - скорее политтехнология.

"Сила и честь" Смешко не захотела выглядеть партией пенсионеров. Добавили представителей молодого поколения. Обновление имитирует "Европейская солидарность" Порошенко. Петр Алексеевич хочет показать, что убирает одиозных и продвигает представителей гражданского общества. Но все равно на первых позициях профессиональные политики. Список формировал Порошенко. Никакого праймериз, который обещали, не было. Партия Гройсмана вышла гибридной. Объединили людей премьера с "Народным фронтом" и представителями команды предыдущего президента.

Есть опасность, что у новых партий не хватит опытных людей. Парламентская работа требует компетенции. Как записаться на выступление, работать в комитете, творить законы? Передавать опыт некому. В то же время появятся новые политические звезды. Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, возможно, будет претендовать на спикера. Он будет одним из самых заметных в новом парламенте.

Однако новое нам нужно. Иначе будет застой, господство старых практик. Это поможет быстрее принимать решения, которые не рассматривались годами, зависли. Например, переход на новую избирательную систему, реформа парламента. Или снятие депутатской неприкосновенности - много новых, в том числе бизнесмены, идут не за депутатским иммунитетом.

Верховную Раду следующего созыва ждет большое обновление. По меньшей мере три фракции могут выпасть из парламента. Не увидим "Народного фронта". Некоторые попробуют попасть в парламент по мажоритарке, но пройдут единицы. Фракция Порошенко будет значительно меньше. "Батькивщина" - нарастит. "Оппоблок" разделился. Часть группы Левочкина-Медведчука ("Оппозиционная платформа - За жизнь", в списке кум Путина Виктор Медведчук, нардепы Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич. - ГПУ) пройдет. А вот ахметовская группа ("Оппозиционный блок" идет на выборы вместе с партиями "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития". В список вошли бывшие "регионалы" Борис Колесников, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский, мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. - ГПУ) - под вопросом. "Самопомощь" и "радикалы" Ляшко скорее всего не пройдут.