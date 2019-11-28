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"В вопросе Донбасса ситуация сложная. Зеленскому надо проявить осторожность"

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62% украинцев положительно оценивают работу президента Владимира Зеленского. Таковы результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии в ноябре.

75% опрошенных одобряют решение главы государства вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, 59% - поддерживают отвод войск от линии разграничения.

Также положительно оценивают: предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины (61%), возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (63%), решение легализовать добычу янтаря (71%). 36% считают, что Украина движется в правильном направлении. В августе таких было 50%.

69% свой выбор на президентских выборах назвали правильным. 82% так считают относительно парламентских. 41% недоволен, что большинство народных депутатов не имеют политического опыта. После выборов в Раду в июле так думали 25%.

Социологи опросили 2041 человека. Погрешность не превышает 2,3%.

- Одно из настроений большинства - усталость от войны. Есть ненависть к России из-за ее агрессии на Донбассе и захвата Крыма. Это влияет на поддержку действий Зеленского найти мирный путь, - говорит политолог 61-летний Владимир Фесенко.

- Люди не всегда понимают, что войну в одностороннем порядке завершить невозможно. Тем более, что некоторые политики спекулируют на этой теме. Зеленский должно быть осторожным в переговорах с Путиным, видеть ловушки, понимать "красные линии".

Реформы воспринимаются критически. Сохраняется мнение, что в экономике государство отвечает за все. Люди разочаровались, когда произошла прихватизация в 1990-е. Это переносится на настоящее отношение к рынку земли, большой приватизации. Но Зеленский не боится рисковать.

Люди различают отношение к президенту и к его команде. Скандалы в "Слуге народа" не слишком повлияли на его поддержку. Зеленский - простой, близкий, поэтому до сих пор положительно воспринимается на уровне эмоций.

- Сохраняется положительное отношение к президенту. Но пока не знаем, что в этом сыграло решающую роль, - говорит социолог Евгений Головаха, 69 лет.

- Электорат Зеленского - сложный. Одни одобряют его действия, потому что не хотят, чтобы к власти вернулись политики из прошлого. Такие будут поддерживать до последнего. Другие смотрят на реальные шаги.

Скандалы с командой президента будут накапливаться. Может возникнуть отвращение у большинства общества.

Украинцы оценивают власть по тому, что она сделала для них, их семей. Чтобы сформировалась демократическая политическая культура, когда прежде всего исходишь из интересов государства, надо, чтобы люди начали нормально жить. Украинцы понимают свою ответственность за то, что творится в стране.

В вопросе Донбасса ситуация сложная. Зеленскому надо проявить огромную мудрость. Вести понятную политику. Чтобы не допустить ошибку, которую украинцы не простят.

Еще один главный вопрос - экономическая ситуация. Беспокоит повышение курса гривны. Оно какое-то неестественное. Цены же растут, не снижаются. Такое ощущение, что это может кончиться большим кризисом - снижением уровня жизни. Это будет катастрофой для Зеленского.

- На протяжении пяти лет есть устойчивый показатель - более 60 процентов украинцев, или две трети, не воспринимают того, что требует Россия. Не поддерживают мир любой ценой, капитуляции и уступки, - говорит политолог 42-летний Михаил Басараб.

- Большинство считают, что возвращать под контроль Украины оккупированный Донбасс надо на условиях до 2014 года - как обычные области, без всякого "особого статуса", как этого хочет Москва.

Украинцы не могут быть экспертами в вопросах войны, международных переговоров. Для этого есть Верховная Рада, президент. Избиратели за них голосуют и уполномочивают принимать решения. Тем более в таких сложных вопросах, как отпор внешний вооруженной агрессии.

Заявление "каждый из нас президент", произнесенное Зеленским на инаугурации - это дикий популизм и путь к анархии. Который подрывает авторитет института президента. Сложные решения должна принимать власть. Для этого ее и выбирали.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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