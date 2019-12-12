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пятница, 13 декабря 2019 06:35

В парламенте произошла драка из-за закона о земле

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"Просим руководство Верховной Рады обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике. Временно перенести заседание в более защищенное помещение и усилить охрану, обеспечить общественный порядок", — говорится в заявлении фракции "Слуга народа" 11 декабря.

В этот день аграрный комитет начал рассмотрение поправок в закон о рынке земли. После заседания бывшие нардепы от "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко подрались с нардепом от "Слуги народа" Андреем Богданцом. Его увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

"Свобода" выступает против продажи земли.

В первом чтении Рада поддержала законопроект о рынке земли 13 ноября. Покупать ее могут граждане Украины, компании, созданные по украинскому законодательству, территориальные громады и государство. Предлагают продавать иностранцам и компаниям с иностранным капиталом. Этот вопрос должен решить народ на референдуме, говорил президент Владимир Зеленский.

В документ внесли почти 4,5 тыс. поправок. Во втором чтении планируют рассмотреть 17-20 декабря.

Первая драка в Верховной Раде девятого созыва состоялась в конце октября между нардепом от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Николаем Скориком и "слугой народа" Николаем Тищенко. Последний оторвал пуговицу с одежды Скорика. Их растянули коллеги.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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