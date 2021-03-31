В двух округах избрали народных депутатов

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 459
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 450
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 252
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 432
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 891
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 270
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 612
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 396
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 180
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 909
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 00:35

В двух округах избрали народных депутатов

  Комментировать

На довыборах в Верховную Раду 28 марта в округе №50 в Донецкой области победил 50-летний Андрей Аксенов от партии "Порядок". Набрал 65,46% голосов избирателей. Бывший "регионал", возглавлял поселок Новодонецкое. В 2014-ом был одним из организаторов "референдума" о создании Донецкой народной республики. Впоследствии заявил, что это был "социологический опрос".

В 2015 году стал мэром Доброполья. На сессии горсовета отказался объявить минуту молчания по погибшим украинским воинам. Ездил в оккупированный Крым. За дни отсутствия выписывал зарплату. Когда по этому факту было возбуждено уголовное дело, Аксенов бежал из страны. Его объявили в розыск. Позже вернулся - мол, был на лечении. Дело продолжается. В Крыму получил российский паспорт, говорит народный депутат Александр Лубинец. Данные Аксенова есть в реестре налогоплательщиков РФ.

Также проводились выборы на округе №87 в Ивано-Франковской области. О победе заявили 49-летний Александр Шевченко от партии "За будущее" и выдвиженец от "Слуги народа" Василий Вирастюк, 46 лет. Подсчет продолжается. Штабы кандидатов обещают судиться.

- В Донецкой области не могло быть другого результата. Киев так и не научился работать с местными, - говорит политолог 43-летний Виктор Таран.

- Там район, где 15 процентов проукраинских избирателей, 30 - пророссийских, остальные - голосуют за тех, кто показывает силу. Видят политика, который готовит "референдум", в 2015 году избирается мэром, баллотируется в 2019-ом и сейчас в нардепы. В глазах избирателей - это уважаемый человек, который имеет связи, власть, авторитет. За такого будут голосовать и дальше.

Удивило, что 41-летняя Юлия Кузьменко (детский кардиохирург. Одна из подозреваемых - вместе с музыкантом, ветераном российско-украинской войны Андреем Антоненко и военным медиком Яной Дугарь - в убийстве журналиста Павла Шеремета. Баллотировалась от "Европейской солидарности". - ГПУ) набрала почти 7 процентов. Думал, будет меньше.

Почему в стране возможно выдвижение Аксенова? Это вопрос к предыдущей власти. Такие люди не должны были баллотироваться ни в 2015-м, ни в позапрошлом году. А должны сидеть. Это неумение украинской власти защищать национальные интересы.

На Прикарпатье кандидаты через суды будут вырывать победу. По параллельному подсчету, разрыв между ними - 192 голоса. Поэтому отмена результатов даже на одном участке может изменить победителя. По сути, мы видим противостояние между Зеленским и Коломойским. Для обоих важен выигрыш в этом округе. Первому - чтобы укрепиться в глазах избирателей, показать победу на мажоритарке в Западной Украине. Второму - получить дополнительный штык в Верховной Раде, чтобы было легче шантажировать президента и правительство перед голосованием. Ни один не готов уступить.

Автор: Екатерина КОБА, Ирина ПАТЛАТЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В двух округах избрали народных депутатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 13410
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 11170
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8793
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 6669
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4257
Политика
"Каждый президент думает, что хитрее всех"
"Каждый президент думает, что хитрее всех" Просмотров: 828
Суд оправдал Пашинского
Суд оправдал Пашинского Просмотров: 36
Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко
Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко 1 Просмотров: 180
"Мы повзрослели. Очищаем команду"
"Мы повзрослели. Очищаем команду" Просмотров: 63
На политическом уровне Харьковские соглашения были изменой
На политическом уровне Харьковские соглашения были изменой Просмотров: 9
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Голосов: 318
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть