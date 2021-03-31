В двух округах избрали народных депутатов

На довыборах в Верховную Раду 28 марта в округе №50 в Донецкой области победил 50-летний Андрей Аксенов от партии "Порядок". Набрал 65,46% голосов избирателей. Бывший "регионал", возглавлял поселок Новодонецкое. В 2014-ом был одним из организаторов "референдума" о создании Донецкой народной республики. Впоследствии заявил, что это был "социологический опрос".

В 2015 году стал мэром Доброполья. На сессии горсовета отказался объявить минуту молчания по погибшим украинским воинам. Ездил в оккупированный Крым. За дни отсутствия выписывал зарплату. Когда по этому факту было возбуждено уголовное дело, Аксенов бежал из страны. Его объявили в розыск. Позже вернулся - мол, был на лечении. Дело продолжается. В Крыму получил российский паспорт, говорит народный депутат Александр Лубинец. Данные Аксенова есть в реестре налогоплательщиков РФ.

Также проводились выборы на округе №87 в Ивано-Франковской области. О победе заявили 49-летний Александр Шевченко от партии "За будущее" и выдвиженец от "Слуги народа" Василий Вирастюк, 46 лет. Подсчет продолжается. Штабы кандидатов обещают судиться.

- В Донецкой области не могло быть другого результата. Киев так и не научился работать с местными, - говорит политолог 43-летний Виктор Таран.

- Там район, где 15 процентов проукраинских избирателей, 30 - пророссийских, остальные - голосуют за тех, кто показывает силу. Видят политика, который готовит "референдум", в 2015 году избирается мэром, баллотируется в 2019-ом и сейчас в нардепы. В глазах избирателей - это уважаемый человек, который имеет связи, власть, авторитет. За такого будут голосовать и дальше.

Удивило, что 41-летняя Юлия Кузьменко (детский кардиохирург. Одна из подозреваемых - вместе с музыкантом, ветераном российско-украинской войны Андреем Антоненко и военным медиком Яной Дугарь - в убийстве журналиста Павла Шеремета. Баллотировалась от "Европейской солидарности". - ГПУ) набрала почти 7 процентов. Думал, будет меньше.

Почему в стране возможно выдвижение Аксенова? Это вопрос к предыдущей власти. Такие люди не должны были баллотироваться ни в 2015-м, ни в позапрошлом году. А должны сидеть. Это неумение украинской власти защищать национальные интересы.

На Прикарпатье кандидаты через суды будут вырывать победу. По параллельному подсчету, разрыв между ними - 192 голоса. Поэтому отмена результатов даже на одном участке может изменить победителя. По сути, мы видим противостояние между Зеленским и Коломойским. Для обоих важен выигрыш в этом округе. Первому - чтобы укрепиться в глазах избирателей, показать победу на мажоритарке в Западной Украине. Второму - получить дополнительный штык в Верховной Раде, чтобы было легче шантажировать президента и правительство перед голосованием. Ни один не готов уступить.