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пятница, 21 декабря 2018 05:05

Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Львовщине

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На Львовщине лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко. Среди жителей области, которые определились и будут принимать участие в выборах, ее готовы поддержать 16,7% избирателей. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Дальше по уровню поддержки идут Петр Порошенко и Анатолий Гриценко.

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, на Львовщине победила бы партия "Батьківщина". За нее готовы проголосовать 18% тех, кто будет принимать участие в выборах.

Социологическое исследование проводили в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 7 декабря 2018 года. В опросе, осуществленном по методу личного интервью, приняли участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом гендерной структуры области и типа населения.

— По результатам последних местных выборов в апреле, наша команда получила больше 35 процентов депутатов на выборах в объединенные территориальные громады, — заявила Юлия Тимошенко во время визита во Львов 2 ноября. — Это и есть социология настроений людей. Свидетельствует о том, что и на президентских, и на парламентских выборах наша команда одержит победу. Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопоміч", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы. Должны создать общую сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется. И тогда люди начнут возвращаться в Украину. Вот это будет адекватная оценка изменений.

Автор: Роман КРАВЕЦ
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