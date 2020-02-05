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Украинцы отдали партиям более 3,5 миллиарда гривен

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За два года около 20 тыс. украинцев официально профинансировали политиков на 3,55 млрд грн. Об этом сообщило общественное движение "Честно" со ссылкой на финансовые отчеты партий и кандидатов за 2018 год и три квартала прошлого.

Средний взнос — 121 тыс. грн, или почти $5 тыс. Физические лица отдали партиям и кандидатам в президенты 2,4 млрд грн.

— Теневое финансирование работает давно. Это когда пенсионеры или кассиры супермаркетов перечисляют партиям по несколько миллионов гривен, — говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 46 лет.

— Наличные раздают региональным ячейкам или лояльным людям. Те от своего имени делают взносы. Похожая схема с финансированием избирательных кампаний. Деньги в фонд перечисляют партии и проследить, кто именно, практически невозможно.

Процент теневых средств в украинской политике большой. Более 50 процентов партийных расходов на выборах — теневая наличность. По некоторым статьям — это 100 процентов. Как например, нелегальные доплаты членам и председателям избирательных комиссий, наблюдателям. Речь идет о сотнях тысяч людей.

Финансируют политиков те, кого видим в первой десятке самых богатых людей страны. Оплачивают и свои объекты, и оппонентов. Чтобы иметь гарантии лояльности на будущее.

Другие теневые статьи — торговля местами в избирательных списках. Или деньги за игру в поддавки — когда партия выдвигает слабых кандидатов. И в парламент проходят одиозные политики.

Позитив государственного финансирования партий (ввели в 2016 году. Получают политические силы, которые на выборах преодолели 5-процентный барьер. — ГПУ) в том, что их заставили отчитываться за каждую гривну. Бухгалтерию полностью открыли. Государственных денег парламентским силам хватает на аренду офисов и зарплату работникам. Чтобы не искали их у олигархов.

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Дата
06
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