Украинцы отдали партиям более 3,5 миллиарда гривен

За два года около 20 тыс. украинцев официально профинансировали политиков на 3,55 млрд грн. Об этом сообщило общественное движение "Честно" со ссылкой на финансовые отчеты партий и кандидатов за 2018 год и три квартала прошлого.

Средний взнос — 121 тыс. грн, или почти $5 тыс. Физические лица отдали партиям и кандидатам в президенты 2,4 млрд грн.

— Теневое финансирование работает давно. Это когда пенсионеры или кассиры супермаркетов перечисляют партиям по несколько миллионов гривен, — говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 46 лет.

— Наличные раздают региональным ячейкам или лояльным людям. Те от своего имени делают взносы. Похожая схема с финансированием избирательных кампаний. Деньги в фонд перечисляют партии и проследить, кто именно, практически невозможно.

Процент теневых средств в украинской политике большой. Более 50 процентов партийных расходов на выборах — теневая наличность. По некоторым статьям — это 100 процентов. Как например, нелегальные доплаты членам и председателям избирательных комиссий, наблюдателям. Речь идет о сотнях тысяч людей.

Финансируют политиков те, кого видим в первой десятке самых богатых людей страны. Оплачивают и свои объекты, и оппонентов. Чтобы иметь гарантии лояльности на будущее.

Другие теневые статьи — торговля местами в избирательных списках. Или деньги за игру в поддавки — когда партия выдвигает слабых кандидатов. И в парламент проходят одиозные политики.

Позитив государственного финансирования партий (ввели в 2016 году. Получают политические силы, которые на выборах преодолели 5-процентный барьер. — ГПУ) в том, что их заставили отчитываться за каждую гривну. Бухгалтерию полностью открыли. Государственных денег парламентским силам хватает на аренду офисов и зарплату работникам. Чтобы не искали их у олигархов.