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пятница, 04 мая 2018 07:00

"У Порошенко был жесткий политический конфликт со мной"

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— Сейчас фаворитов президентской кампании нет. Фаворит — это тот, у кого хотя бы 30 процентов. А если у кого-то 10 процентов, а у кого-то пять, то для меня это — одинаковая цифра, — говорит бывший премьер-министр, лидер "Народного фронта" 43-летний Арсений Яценюк.

Интервью с ним вышло в журнале "Фокус" 27 апреля.

— У нового президента будет невероятный груз ответственности, — продолжает Арсений Петрович. — Российская агрессия никуда не денется. Крым и в дальнейшем будет оккупирован. Останутся финансовые проблемы, трудовая миграция, нехватка инвестиций. А еще новый глава государства столкнется с завышенными ожиданиями.

У Порошенко был жесткий политический конфликт со мной в 2015–2016 годах. Нам удалось выйти из него с наименьшими потерями для президента, с большими политическими потерями для меня и практически с нулевыми потерями для государства.

О возможном объединении с "Блоком Петра Порошенко" говорит:

— Этот вопрос будет затронут перед парламентскими выборами.

Советует президенту возглавить процесс комплексных изменений Конституции.

— Ни одна политическая фигура не имеет права получить монополию на власть в стране.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
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