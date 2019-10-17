У народных депутатов будут вычислять деньги за прогулы

Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на выплаты, если они без уважительной причины пропустят работу.

Решение приняли 16 октября.

Народные избранники не получат зарплату, если без уважительной причины пропустят 30% голосований или половину заседаний комитета.

"Распоряжение о прекращении выплат выдает председатель Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики. Закон не предусматривает процедуру письменной регистрации парламентариев. Перед открытием каждого заседания Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы - нажимает кнопку "за". Если же он этого не сделал, но принимал участие в голосованиях, будет считаться, что он зарегистрировался", - говорится в документе.

Учет будут вести с помощью электронной системы. Данные будут обнародовать за каждый день пленарных заседаний на сайте Верховной Рады и личной странице народного депутата.

Закон должен подписать президент.

За сентябрь нардепы заработали от 30 тыс. до 59 тыс. грн, в зависимости от должности. Ранее парламентариям не платили за прогулянные дни в Раде.