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четверг, 27 мая 2021 07:10

"У Медведчука с Коломойским больше нет влияния"

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- Я за эти два года стал менее сентиментальным, более прагматичным, - говорит президент 43-летний Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая. Состоялась в ангаре завода "Антонов".

Обустроена сцена, место для президента, расставлены стулья. Позади - самолет Ан-124 "Руслан", слева - недостроенный корпус "Мрії" с надписью "Українська "Мрія" буде".

Аккредитовались более ста медиа. На входе дежурят несколько десятков нацгвардейцев и полицейских. К ангару журналистов везут на автобусах.

- Они рассказывают анекдоты, смеются. Интересные люди. Комплименты говорят, - говорит водитель 65-летний Анатолий Петрович. Работает на заводе 40 лет.

У всех четыре раза проверяют документы. Охранники спрашивают о газовых баллончиках, осматривают вещи. После прохода через металлоискатель меряют температуру.

В ангаре предлагают чай, кофе, воду, пирожные, печенье, лимонад, компот.

- Ожидаю, что пресс-конференция будет напоминать времена Порошенко. Когда приглашали много людей, но слово давали ограниченному количеству, - говорит шеф-редактор "Слова и Дела" Екатерина Питенина. - Я хотела бы, чтобы Зеленский выступал по программным тезисам. Нет профессионального обсуждения пенсионной реформы, медицинского страхования.

Зеленский начинает с речи о проектах, строительстве, реформах. Представляет видео к 30-летию независимости Украины и символ к годовщине - цифру три и цветок вместо нуля. Фотокорреспондентов, которые хотят подойти к сцене, останавливает охрана.

Журналистка информагентства "Интерфакс" спрашивает, считает ли Зеленский российскую паспортизацию на Донбассе фактически аннексией?

- Это первый шаг. Потому что крымчанам сначала также раздавали российские паспорта, - отвечает президент.

После нескольких вопросов охранник приносит Зеленскому чай. Тот отказывается: "А людям? Это нечестно".

За 3 часа отвечает на вопросы 28 представителей СМИ.

Говорит, что переписывается с военным медиком 27-летней Яной Дугарь. Она одна из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

- Если бы я верил, что эта девушка имеет отношение к преступлению, а не переписывался бы, - говорит Зеленский. - Я не знаю, кто убийцы. Если бы знал, сделал бы все, даже то, что вне закона, чтобы этих людей арестовали.

Телеведущий канала "НАШ" Назар Диордица с места просит показать переписку. Зеленский это делает на телефоне. Просит телеведущего не рассказывать, что там. Однако Диордица озвучивает - в последнем сообщении Яна прислала смайл.

Что сказал Владимир Зеленский

О войне и России

- Мы будем идти дальше в "нормандском формате". Германия и Франция должны поддерживать нас сильнее. Они в последнее время ослабляют свои позиции по отношению к России. Я предложил встречу президенту РФ. Еще вижу вовлеченность Соединенных Штатов Америки в эту дискуссию. В каком формате? Пока не готов говорить. Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин - президент Российской Федерации.

О "Крымской платформе"

- Это первая серьезная площадка по деоккупации Крыма. Мы откроем постоянный офис "Крымской платформы". Это будут специалисты, которые будут ежедневно заниматься вопросами оккупированного Крыма и людей, которые должны получать гуманитарную помощь. И тех, которые находятся в тюрьмах на полуострове и в России.

О Медведчуке и Коломойском

- Не помню, была ли на биг-бордах "Эпоха Медведчука". Она заканчивается. Мы понимаем, где сейчас Медведчук. Мы понимаем, что с Коломойским. У них больше нет того влияния, которое было.

Об экономике

- Оказываю давление на правительство, чтобы увеличивали и "минималку", и пенсии. Им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за ковида.

О законопроекте относительно олигархов

- Закон почти готов. Мы не хотим убить крупный бизнес, но мы точно убиваем влияние олигархической системы. Его не будет в масс-медиа и политике. Иначе эти люди получат билет под названием "олигархи". Появятся в специальном реестре. Тогда этот бизнес может потерять большую часть активов за рубежом.

О Порошенко

- Я уже стал его приговором. Он не хочет понять, что сделал много плохого, когда был президентом Украины. Все это добежит. Кроме правоохранительных органов, есть карма.

О втором сроке

- Рано отвечать.

В ангаре слышно эхо. На стенах кое-где обвалилась плитка. Возле сцены все время стоят первый помощник президента Сергей Шефир, 56 лет, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, 49 лет. Оба в масках.

- Практически Зеленский не готовился. На 95 процентов вопросов отвечал сам, - говорит Шефир.

Когда президент уходит со сцены, заканчивает работать обслуживание. Еще наливают кофе и чай, можно взять печенья. Охрана разбирает металлоискатели. Автобусы отвозят журналистов к воротам "Антонова" в 15:00. Территория пустеет.

Должен был сделать замечание за русский

- Вступительная часть Зеленского была длинная. Президент говорил не о результатах своей работы, а о праздновании Дня Независимости, - говорит журналистка 39-летняя Татьяна Микитенко.

- Картинку создали для людей, которые не очень интересуются политикой. Переписка с Яной Дугарь - продуманный ход, который должен смягчить любой вопрос об этом деле.

Зеленский пришел из шоу-бизнеса. Ему надо подкреплять образ простого лидера, не забронзовевшего. Такого, который отказывается от чая.

Должен был делать замечания журналистам, которые обращались к нему на русском. Потому что это была пресс-конференция для украинцев.

Зеленский не задал вектор для нации. Кроме того, что у нас должна быть какая-то мечта.

- Хорошо, что дискуссия об олигархах и устранении их влияния была публично озвучена, - говорит юрист Виктор Чумак, 62 года.

- На Зеленского надо давить. Если сказал "а", говори и "б". Если эту олигархическую клептократию (власть воров. - ГПУ) не устранить - мы не будем двигаться. В экономике, на рынке труда, в политике нет конкуренции. Все построено на олигархических связях.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК, Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
27
мая

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