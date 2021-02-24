Шария подозревают в государственной измене

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийском блогеру 42-летнему Анатолию Шарию. Обвиняют в государственной измене, разжигании национальной, расовой или религиозной вражды, унижении национальной чести и достоинства.

Шарий уехал из Украины в 2012-ом. Живет в Испании. Его блог на Ютюбе стал популярен после Революции достоинства. Там называет Майдан государственным переворотом и утверждает, что на Донбассе продолжается гражданская война. В 2019 году основал партию, которая принимала участие в парламентских выборах. Не преодолела проходной барьер. На местных выборах в прошлом году прошла в городской и областной советы в Одессе, в горсоветы Харькова, Николаева и Мариуполя Донецкой области.

- Единственный вариант привлечь Шария к ответственности - исследовать источники финансирования, - говорит политолог 50-летний Виктор Бобыренко.

- Если окажется, что получает деньги из Российской Федерации или оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, возможно, удастся добиться передачи его Украине.

Во время президентских выборов пророссийские агенты поддерживали Владимира Зеленского. Москва рассчитывала, что с ним договорится. До конца 2019 эта поддержка еще сохранялась. Затем растаяла. Условная точка отсчета - 9 декабря 2019-го, когда в Париже состоялся "нормандский саммит". Еще несколько месяцев после него "шариевцев" приглашали на президентские пресс-конференции по инерции. В мае 2020-го прошла последняя, ​​где они были. Шарий и каналы Медведчука стали информационными оппонентами власти.