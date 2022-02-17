Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

С 18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции достоинства - в течение трех дней в центре Киева в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибли более 100 человек. Десятки майдановцев пропали без вести, а тысячи получили ранения.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самую горячую фазу противостояния на Майдане, просмотрев видео и фотографии сделанные в те дни. Сегодня предлагаем подборку за 18 февраля, которое в 2014-м пришлась на вторник.

Фото: Reuters

ХРОНОЛОГИЯ 18 ФЕВРАЛЯ 2014-ГО

В этот день началось мирное шествие майдановцев в Верховную Раду. Люди требовали, чтобы парламент вернул изменения в Конституцию, которые ограничивали влияние президента — они были внесены в 2004 году, но были признаны нелегитимными Конституционным судом Украины в 2010 году.

Мирный пикет перерос в массовые столкновения людей с силовиками. Активисты разгромили и сожгли офис Партии регионов. После обеда "Беркут" начал штурм Майдана. Силовикам активно помогали "титушки", которые нападали на майдановцев в Мариинском парке, на ул. Шелковичной, Липской, Институтской.

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Чтобы на Майдан не прибывала подмога — в Киеве остановили метро и ограничили въезд в столицу, остановили движение поездов из Западной Украины.

ПОДЖОГ ДОМА ПРОФСОЮЗОВ

В 20:00 "беркутовцы" штурмовали баррикады протестующих с помощью бронетранспортеров. Один из них майдановцы подожгли. В ответ силовики в ночь на 19 февраля подожгли Дом профсоюзов. Многие люди спасались, прыгая с верхних этажей. Пожар длился всю ночь. Утром на месте обнаружили несколько тел.

Всего 18 февраля в противостояниях с силовиками погибли по меньшей мере 22 майдановца.

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21 ноября 2013 года президент Виктор Янукович приостановил переговоры об ассоциации с Европейским Союзом. Вечером в Киеве на майдан Независимости вышли недовольные таким решением студенты. Это стало началом Революции достоинства, которую в первые недели называли Евромайданом. Революция достоинства продолжалась 94 дня. К восьмой годовщине Майдана Gazeta.ua готовила большую фотоподборку тех событий из собственного архива за 2013-2014 годы.