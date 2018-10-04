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пятница, 05 октября 2018 06:50

Рудьковского задержали в Москве

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28 сентября экс-министра транспорта, бывшего социалиста и "регионала" 50-летнего Николая Рудьковского задержали в Москве. Он был в федеральном розыске за нападение на российское посольство в Киеве в 2014-м. Вроде бы бросил камень в здание. В настоящий момент будто бы находится под стражей.

Рудьковский трижды был народным депутатом. Фигурировал в деле о похищении в 2011 году экс-главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. Его разыскивал Интерпол. Из-за этого в 2014-м он убежал из Украины.

В мае этого года экс-министра задержали с фальшивым паспортом в Объединенных Арабских Эмиратах. При себе имел еще несколько паспортов с визами разных стран.

"Дело Николая Рудьковского — типичная гебистская операция с целью вернуть политического пенсионера в современный дискурс страны с прицелом на будущие выборы, — пишет в "Фейсбуке" политтехнолог 43-летний Тарас Березовец. — Мол, человека арестовали, а затем выпустят, и он вернется в Украину отмытым, с образом врага Кремля. В Москве думают, что такое еще может работать".

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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