Россию будут судить за нарушение прав человека в Крыму

14 января Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России об аннексии Крыма. И перешел к рассмотрению жалобы по существу.

Признал, что РФ имела контроль над полуостровом с 27 февраля 2014-го, а не после так называемого референдума 16 марта. Принял украинские доказательства преследования религиозных лидеров, распространения на территорию Крыма российского законодательства, из-за чего решения судов там нельзя считать правомерными. А также признал автоматическое внедрение гражданства РФ, подавление нероссийских медиа, запрет массовых собраний, притеснения украинского языка в школах и преследование украиноязычных школьников.

В то же время недостаточно доказательств убийств иностранных журналистов в марте 2014-го, считает ЕСПЧ. Также суд заявил, что украинская власть не предоставила подтверждений отчуждения имущества украинских военных.

"Это решение — мощный юридический удар по мифологии, которую использует РФ в гибридной войне. Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не референдума и мирного волеизъявления", — пишет министр юстиции 39-летний Денис Малюська в фейсбуке.

- Этот вывод дает только моральную сатисфакцию Украине. Даже на сантиметр не приближает возвращение Крыма. Не стоит рассчитывать и на финансовую компенсацию, — говорит юрист-международник Геннадий Друзенко, 48 лет. — Мировое сообщество и так признает незаконность аннексии полуострова. Даже союзная РФ Беларусь нигде не заявляла о конституционности присоединения Крыма. Серьезных юридических последствий для России решение иметь не будет. Там отказались выполнять решение ЕСПЧ, изменив конституцию. Его будут игнорировать. Через год Европейский суд окончательно признает, что в Крыму РФ нарушала права человека. Это поможет крымским татарам.