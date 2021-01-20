Россию будут судить за нарушение прав человека в Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 423
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 666
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 531
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 288
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 1458
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1935
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 153
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 135
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1935
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 135
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 00:26

Россию будут судить за нарушение прав человека в Крыму

  Комментировать

14 января Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России об аннексии Крыма. И перешел к рассмотрению жалобы по существу.

Признал, что РФ имела контроль над полуостровом с 27 февраля 2014-го, а не после так называемого референдума 16 марта. Принял украинские доказательства преследования религиозных лидеров, распространения на территорию Крыма российского законодательства, из-за чего решения судов там нельзя считать правомерными. А также признал автоматическое внедрение гражданства РФ, подавление нероссийских медиа, запрет массовых собраний, притеснения украинского языка в школах и преследование украиноязычных школьников.

В то же время недостаточно доказательств убийств иностранных журналистов в марте 2014-го, считает ЕСПЧ. Также суд заявил, что украинская власть не предоставила подтверждений отчуждения имущества украинских военных.

"Это решение — мощный юридический удар по мифологии, которую использует РФ в гибридной войне. Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не референдума и мирного волеизъявления", — пишет министр юстиции 39-летний Денис Малюська в фейсбуке.

- Этот вывод дает только моральную сатисфакцию Украине. Даже на сантиметр не приближает возвращение Крыма. Не стоит рассчитывать и на финансовую компенсацию, — говорит юрист-международник Геннадий Друзенко, 48 лет. — Мировое сообщество и так признает незаконность аннексии полуострова. Даже союзная РФ Беларусь нигде не заявляла о конституционности присоединения Крыма. Серьезных юридических последствий для России решение иметь не будет. Там отказались выполнять решение ЕСПЧ, изменив конституцию. Его будут игнорировать. Через год Европейский суд окончательно признает, что в Крыму РФ нарушала права человека. Это поможет крымским татарам.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россию будут судить за нарушение прав человека в Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 18486
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 17019
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 14760
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 11241
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 8577
Политика
Зеленский получил сигнал - присмотреться к окружению
Зеленский получил сигнал - присмотреться к окружению Просмотров: 981
У Коломойского и Ахметова есть свои группы в Раде
У Коломойского и Ахметова есть свои группы в Раде Просмотров: 225
"Президент избегал резких заявлений в сторону агрессора. Спрятался за детьми"
"Президент избегал резких заявлений в сторону агрессора. Спрятался за детьми" Просмотров: 549
Украине нужны современные контрбатарейные системы
Украине нужны современные контрбатарейные системы Просмотров: 72
"Личные обиды главы государства диктуют политику в стране"
"Личные обиды главы государства диктуют политику в стране" Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 1028
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть