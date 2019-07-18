Результаты выборов посчитают быстро

21 июля украинцы будут избирать депутатов Верховной Рады. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Голосуют те, кому исполнилось 18 лет. Нужно иметь при себе паспорт, временное удостоверение гражданина или военный билет для военнослужащих срочной службы. Гражданам выдадут два бюллетеня - со списком 22 партий и фамилиями кандидатов-мажоритарщиков.

- Кампания быстрая. Ее основной вопрос - дадут украинцы президенту Зеленскому сформировать однопартийное большинство. Или вся власть будет сконцентрирована на нем, - говорит политтехнолог Сергей Гайдай, 53 года. - Такой вопрос задает себе избиратель. Кандидат, который асфальтирует дорогу, восстанавливает детскую площадку или раздает деньги - менее актуален. Людей интересует, в какой партии кандидат? Он при президенте или нет? Поэтому многие из тех, о ком даже не знают в округе, пройдут по мажоритарке.

Двойники-кандидаты и клоны политсил, которые были на этих выборах, явление не новое. Вспоминаю 2002 год и бренд "Наша Украина" Виктора Ющенко. Тогда в центре и на западе страны в каждом округе были два-четыре кандидата, которые называли себя "друзьями" Виктора Андреевича. Показывали фотографии, настоящие и поддельные, где обнимались и пожимали руки с ним. Впоследствии, когда Юлия Владимировна была лидером в 2006-2007 годах, все брали цвета "Батьківщини" или утверждали, что именно они кандидаты от этой политсилы. Разобраться, кто настоящий, избирателям было трудно.

На этих выборах все понимают - если выйти в зеленом цвете, сказать "я поддерживаю Зеленского, член его команды" - сразу появляются шансы. Об этом из штаба доложили президенту, что поддержка распыляется. После чего Зеленский сделал заявление (16 июля в видеообращении в "Фейсбуке" призвал не голосовать за аферистов-мажоритарщиков якобы от партии, "к которой очень хорошо относится". - ГПУ). Хотя как президент не должен был это делать. Он - главный чиновник страны, не должен заниматься агитацией.

Выборы 21 июля пройдут спокойно, а голоса посчитают быстро. Как во втором туре президентских. Команда Зеленского не будет административно вмешиваться, они этого не умеют делать.