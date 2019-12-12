Пятого президента 23 раза вызвали на допросы

Государственное бюро расследований 10 декабря открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены пятым президентом Петром Порошенко.

О возможной измене во время подписания в феврале 2015 года Минских договоренностей заявил бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. В них шла речь об амнистии боевиков, проведении выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, возобновлении Украиной контроля над границей с РФ, выводе российских вооруженных формирований, предоставлении оккупированным районам "особого статуса".

"Портнов и Труба (руководитель ГБР. — ГПУ) пытаются объявить государственной изменой Минские договоренности. Благодаря которым агрессию РФ удалось остановить. А Украина получила время и возможность для построения армии", — написал в блоге Игорь Головань, адвокат Порошенко.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое", — написал в "Твиттере" бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. А депутат Европейского парламента в 2004-2019 годах Ребекка Хармс назвала расследование тотальным абсурдом.

В пропрезидентской фракции "Слуги народа" провели внутреннее голосование: депутаты готовы снять неприкосновенность с бывшего главы государства, а ныне народного депутата Петра Порошенко. Об этом заявил нардеп Александр Дубинский.

1 января 2020-го депутаты теряют неприкосновенность, их можно будет привлекать к уголовной ответственности без согласия Рады.

Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах ГБР. Большинство — по заявлениям Портнова. Во время следствия допросили 562 свидетеля. Порошенко 20 раз не являлся на допрос, приходил трижды.

Дела касаются, в частности, перехода украинскими военными кораблями в Азовское море через Керченский пролив в ноябре прошлого года. Тогда 24 моряков захватили в плен русские. Также обвиняют в уклонении от уплаты налогов во время продажи завода "Кузница на Рыбальской" бизнесмену Сергею Тигипко. В помощи сбежать из Украины судье Николаю Чаусу, которого разоблачили на взятке в $150 тыс. Порошенко подозревают в воздействии на конкурс по отбору членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу Окружного админсуда города Киева по делу Приватбанка, задержании Михеила Саакашвили и его незаконном перемещении за пределы Украины.

— У "Слуги народа" нет голосов, чтобы снять неприкосновенность с Порошенко, — говорит политолог Виктор Таран, 41 год.

— Пророссийская группа Коломойского, в которую входят Дубинский, Бужанский (Максим Бужанский имеет пророссийские взгляды, последовательный противник Майдана. Предложил Раде отменить закон о языке. Назвал журналистку "тупой овцой". — ГПУ) пытается возмутить фракцию. Обострить внутренний раскол, который и так существует.

Депутатская неприкосновенность отменяется с 1 января, это большой миф. Она остается. В Уголовном кодексе не отменили нормы, которые позволят депутатам пользоваться иммунитетом.

Шансы на преследование Порошенко почти нулевые. Запад дал четкий сигнал — этого делать нельзя. Зеленскому напоминают о Януковиче. Такие дела воспринимают как политические. Для Зеленского это скажется на политической поддержке и поступлении следующего транша МВФ.

Генпрокурор Рябошапка не вносит представления на отмену неприкосновенности с Порошенко. Он имеет прозападную позицию, ориентируется на ЕС и США. Понимает политические последствия для своей репутации, если сделает это.

— Дело напоминает бред. Мыльный пузырь, — говорит журналист 52-летний Алексей Шалайский.

— Политической логики нет. Есть бюрократическая. Видимо, некоторые считают, что так могут показать свою приверженность новому политическому режиму.

Все понимают, дело ничем не закончится. Офису президента оно ни к чему. Скорее — в нем заинтересована часть политической элиты, которая имеет влияние на ГБР. Хотят заработать на Порошенко. Центр создания этих уголовных производств будет предлагать предыдущему президенту заплатить — чтобы закрыть их и больше не портить нервы.

Каким бы идиотским ни было производство, им всегда можно усложнить жизнь. От допросов до обысков, которые ни к чему не приводят, но забирают время.