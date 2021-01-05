"Президент избегал резких заявлений в сторону агрессора. Спрятался за детьми"

- Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты (публикации в соцсетях. - ГПУ). А после кого-то останутся мосты, - говорит президент 42-летний Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении 31 декабря. Его записал в Мариинском дворце. Речь слушали дети.

- Как и в 2014-м, мы еще раз убедились - супергерои существуют. К нашим военным присоединились медики, - говорит Зеленский. - Наши суперврачи, суперлаборанты, суперводители "скорой", суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, наши суперпожарные и суперспасатели. И у нас точно нет другого варианта, как быть супер-Украиной.

Можно об армии говорить, а можно сделать для безопасности и обороны наибольший в истории бюджет (в госбюджете на 2021 расходы на безопасность и оборону составляют 267,3 млрд грн. - ГПУ).

Мы разрушали стереотипы. Например, что в Украине невозможно делать хорошие дороги. Этот миф пошел на все четыре стороны, по всем четырем тысячам километров новых дорог.

Украина своих не оставляет. И нам неважно, откуда возвращать людей - подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань.

Этот год напомнил нам, что такое тишина. Слова "сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше всего с начала войны.

Украинские защитники лучшие в мире. Смелые и сильные. Но, к сожалению, так происходит - некоторых из них Бог забирает к себе на небо.

В 2021-ом будем отмечать 30-летие нашей независимости. Мы - великий народ. Имеем храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть два Шевченко. Быть президентом такого прекрасного народа - большая гордость. И большая ответственность. Я буду делать все, чтобы и через год, и во все следующие годы в этот день и час мне было не стыдно смотреть вам в глаза.

Обратился к гражданам, которые проживают в оккупированных Россией Крыму и районах Донецкой и Луганской областей: "Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали , что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Поэтому, Донбасс и Крым, переведите часы назад. Будьте с нами".

Также президент записал видеопоздравление для жителей каждой области и Крыма. Их опубликовали на сайтах облгосадминистраций.

- Хотелось услышать от президента больше конкретики о российско-украинской войне. А он болезненные для страны темы украшал декорациями, - говорит автор проекту "Рагу.лі" 39-летняя Татьяна Микитенко.

- Избегал воинственных заявлений в сторону агрессора. Украинцам стоит повторять, что наша позиция не "лишь бы не было войны, главное - мир". А отстаивание своих территорий, интересов. Зеленский спрятался за детьми - о мире сказали они.

Он продолжает говорить о "какая разница, на каком языке". Если президент в новогоднюю ночь переходит на русский, значит, это такая политика, привыкайте к ней. Общение с оккупированными территориями на русском - проигрышная позиция и предательство наших граждан, которые ждут возвращения украинской власти. Ко всем людям, которые там живут, Зеленский обращается так, будто они коллаборационисты (люди, сотрудничающие с оккупационными властями. - ГПУ), все русифицировались. И это все президент делает в эмоциональный вечер, когда мало кто мыслит рационально. Проверяет, будет ли его осуждать общество?

Зеленский следит за социальными сетями. Иначе не вспоминал бы о них в речи. Хотел умалить значение лидеров общественного мнения. Мол, не слушайте их. Слушайте меня. Я вам скажу, кто дурачок, а кто нет. Это рассчитано на аудиторию, которая является потребителем продукта, ничего не ставит под сомнение. Зеленский все еще продолжает играть в ведущего "95 квартала", рассчитывает на электорат, который смотрит телевизор.

500 гривен якобы платили детям за участие в новогоднем ролике президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на фейсбук-страницу "Страсти". Агентство "Лот" опубликовало объявление об отборе 25 декабря. Написали, что "нужны девочки и мальчики 5-8 лет". Съемки планировали на 27-28 декабря. Продолжались якобы с 18:00 до трех ночи.